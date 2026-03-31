De Zerbi già contestato al Tottenham, alcuni gruppi di tifosi si oppongono alla sua nomina come nuovo allenatore: "Non lo vogliamo"

I tifosi del Tottenham non perdonano a De Zerbi le sue dichiarazioni sul caso Greenwood, giocatore che il tecnico ha voluto fortemente al Marsiglia nonostante un caso giudiziario in cui era stato coinvolto ai tempi del Manchester United.

Greenwood era considerato uno dei giovani giocatori più promettenti dello United quando, a soli 20 anni, fu arrestato nel gennaio 2022. Tutte le accuse contro l'ex nazionale inglese furono ritirate nel febbraio 2023, ovvero prima del suo trasferimento al Marsiglia.

In occasione di una conferenza stampa De Zerbi aveva parlato così del caso in cui era rimasto coinvolto Greenwood: "Non voglio intromettermi nella vita privata di nessuno. Non mi intrometto nemmeno nella vita privata dei miei figli, perché voglio dare a tutti la loro libertà. Tutto quello che posso dire è che Mason sembra un bravo ragazzo, ha pagato a caro prezzo quello che è successo. Probabilmente qui ha trovato l'ambiente giusto per lui, che gli ha dato affetto e gli ha teso la mano. Quando lo guardo come persona, provo tristezza per quello che è successo nella sua vita, senza entrare nei dettagli. Perché la persona che conosco qui è molto diversa da quella descritta, soprattutto in Inghilterra."

Parole ritenute dai tifosi del Tottenham un tentativo di minimizzare le gravi accuse nei confronti di Greenwood.