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Roberto De ZerbiGetty Images
Lelio Donato

De Zerbi già contestato al Tottenham, alcuni gruppi di tifosi si oppongono alla sua nomina come nuovo allenatore: "Non lo vogliamo"

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Un gruppo organizzato di tifosi del Tottenham ha contattato il club per manifestare la contrarietà alla nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore degli Spurs. Non gli perdonano le parole in difesa di Greenwood.

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La nomina di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore del Tottenham fa già discutere.

Un gruppo organizzato di tifosi degli Spurs hanno infatti manifestato la loro contrarietà alla società sul nome del tecnico italiano.

La critica nei confronti di Roberto De Zerbi non riguarda motivi prettamente tecnici ma alcune sue dichiarazioni sul caso Greenwood.

  • LA PROTESTA DEI TIFOSI CONTRO DE ZERBI

    Il Tottenham Hotspur Supporters' Trust ha tenuto una riunione d'emergenza del consiglio di amministrazione lunedì sera e ha contattato il club per comunicare la propria opposizione alla nomina di De Zerbi come nuovo allenatore.

    La mossa, come dichiarato alla BBC Sport , è arrivata dopo aver ricevuto molte email di protesta da parte dei tifosi.

    Ali Speechly, co-fondatrice di Women of the Lane, ha affermato che anche il suo gruppo si oppone alla nomina di De Zerbi e che per questo motivo smetterà di assistere alle partite del Tottenham. A questi si sono uniti Proud Lillywhites, l'associazione di tifosi LGBTQI+, e SpursREACH, che promuove i valori dei tifosi appartenenti a minoranze etniche.


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  • PERCHÈ I TIFOSI DEL TOTTENHAM NON VOGLIONO DE ZERBI

    I tifosi del Tottenham non perdonano a De Zerbi le sue dichiarazioni sul caso Greenwood, giocatore che il tecnico ha voluto fortemente al Marsiglia nonostante un caso giudiziario in cui era stato coinvolto ai tempi del Manchester United.

    Greenwood era considerato uno dei giovani giocatori più promettenti dello United quando, a soli 20 anni, fu arrestato nel gennaio 2022. Tutte le accuse contro l'ex nazionale inglese furono ritirate nel febbraio 2023, ovvero prima del suo trasferimento al Marsiglia.

    In occasione di una conferenza stampa De Zerbi aveva parlato così del caso in cui era rimasto coinvolto Greenwood: "Non voglio intromettermi nella vita privata di nessuno. Non mi intrometto nemmeno nella vita privata dei miei figli, perché voglio dare a tutti la loro libertà. Tutto quello che posso dire è che Mason sembra un bravo ragazzo, ha pagato a caro prezzo quello che è successo. Probabilmente qui ha trovato l'ambiente giusto per lui, che gli ha dato affetto e gli ha teso la mano. Quando lo guardo come persona, provo tristezza per quello che è successo nella sua vita, senza entrare nei dettagli. Perché la persona che conosco qui è molto diversa da quella descritta, soprattutto in Inghilterra."

    Parole ritenute dai tifosi del Tottenham un tentativo di minimizzare le gravi accuse nei confronti di Greenwood.

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  • LA POSIZIONE DEL TOTTENHAM

    Fonti interne al Tottenham, interpellate dalla 'BBC Sport', hanno confermato di avere valutato le parole pronunciate da De Zerbi sul caso Greenwood già durante il processo di nomina come nuovo allenatore.

    Nonostante questo il club inglese ha comunque deciso di affidare l'incarico al tecnico italiano.

  • LA REAZIONE DEI TIFOSI

    Speechly, che ha contribuito a fondare Women of the Lane due anni fa, ha affermato che la nomina di De Zerbi mette in discussione i valori e l'integrità del club.

    "Il fatto è che lo ha ingaggiato [Greenwood] come giocatore. E poi continua a sostenerlo pubblicamente, a simpatizzare con lui. Per me, questo è semplicemente imperdonabile. Credo che dica molto sul carattere di De Zerbi.Non lo voglio da nessuna parte vicino al mio club di calcio.Si tratta di come ci sentiamo, si tratta di valori, si tratta di integrità e, in definitiva, si tratta di sicurezza. Si tratta della sicurezza delle donne in presenza di altri uomini. I fatti parlano più delle parole", ha dichiarato Speechly a 'BBC Sport'.

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