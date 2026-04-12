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Roberto De Zerbi Tottenham 2:1Getty/GOAL

De Zerbi debutta da allenatore del Tottenham: come l'allenatore può salvare gli Spurs evitando la retrocessione

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R. De Zerbi
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Se nella stessa stagione si cambiano tre allenatori è chiaro che qualcosa è andato storto. Per il Tottenham, vincitore dell’Europa League 2025, quest’annata non poteva andare peggio. La volontà di diventare più scaltri con Thomas Frank ha prodotto una rosa male assemblata, derubata e raggirata in ogni occasione.

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Frank è stato esonerato a febbraio, quando era ormai chiaro che il ruolo era troppo impegnativo per lui. Al suo posto è arrivato Igor Tudor, esperto a prendere le squadre a stagione in corso. In cinque gare non ha vinto e ha lasciato l’incarico di comune accordo.

Ora tocca a Roberto De Zerbi evitare la retrocessione degli Spurs, scivolati nelle ultime tre posizioni dopo la vittoria del West Ham sui Wolves venerdì.

La sua nomina ha diviso ulteriormente i tifosi, e nuovi attriti potrebbero emergere. Nonostante le difficoltà, De Zerbi ha accettato la sfida: potrebbe essere l’uomo giusto per mantenere il Tottenham in Premier League.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-NEWCASTLEAFP

    MENTALITÀ PRIMA DELLA FILOSOFIA

    Nella sua prima intervista ai canali del club, a De Zerbi è stato chiesto di spiegare la sua «filosofia». Visto che le sue squadre passate giocavano un calcio spettacolare e gli Spurs sono noti per uno stile divertente ma a volte ingenuo, la domanda era naturale, ma l’italiano l’ha elusa.

    "Non è il momento di parlare della mia filosofia. Sono qui alla fine della stagione per vincere. Nel calcio contano stile e tattica, ma soprattutto la mentalità, e voglio aiutare i giocatori a trovarla", ha detto.

    De Zerbi sa che nelle ultime sette partite non tutto sarà perfetto, ma ora conta soprattutto riportare la squadra al meglio dal punto di vista mentale, come ha spiegato a NBC Sports.

    "Considero i giocatori del Tottenham ottimi calciatori, ma ora il momento è difficile. In questo periodo la parte mentale è cruciale: mancano solo sette partite e non abbiamo tempo. Non voglio dare troppe istruzioni, questa squadra ha già cambiato tre allenatori e deve costruire una nuova mentalità.

    Abbiamo le qualità per uscirne, ma ora conta soprattutto la testa.”

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  • Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    SITUAZIONE INFORTUNI

    A febbraio, al suo arrivo al Tottenham, Tudor ha detto di non aver mai vissuto una situazione simile. Probabilmente De Zerbi ha provato lo stesso il suo primo giorno, e ancor più quando ha saputo che Mohammed Kudus, che voleva al Brighton, potrebbe saltare il resto della stagione per una ricaduta.

    "Non ho iniziato con molta fortuna!", ha esclamato De Zerbi. "Kudus era nella mia testa un giocatore cruciale, soprattutto per quella posizione. Ma dobbiamo guardare avanti. Penso che abbiamo molti ottimi attaccanti".

    Rodrigo Bentancur si allena con il gruppo ma non è ancora pronto per la Premier. James Maddison prosegue il recupero dal legamento crociato e Tudor spera di riaverlo entro fine stagione.

    Dejan Kulusevski è ancora ai box per un problema al ginocchio, Wilson Odobert tornerà solo nel 2027 dopo il crociato lesionato e Ben Davies potrebbe aver già salutato il club.

    Venerdì, però, De Zerbi ha caricato il gruppo: "Abbiamo abbastanza per lottare, giocare e conquistare punti".

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  • Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    SOLLEVARE IL MORALE

    Il centro di allenamento “Hotspur Way”, alla periferia nord di Londra, non è stato un luogo sereno negli ultimi due anni. Anche nella scorsa stagione, mentre gli Spurs raggiungevano la finale di Europa League con Ange Postecoglou, l’umore era offuscato dal 17° posto in Premier League.

    Perciò fa notizia che l'Independent scriva già che molti Spurs “adorano” le sedute ideate da De Zerbi. Si capisce perché tecnici come Guardiola ne siano rimasti colpiti.

    È proprio l’effetto che gli Spurs auspicavano dietro le quinte: ora serve che questo entusiasmo si traduca in risultati sul campo. E visto che le prestazioni tendono a seguire il morale della squadra, è un segno promettente.

  • Burnley v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    I CAMBIAMENTI IN CAMPO

    C'era chi credeva che, per rendere la difesa più solida, al Tottenham bastasse mantenere in forma i titolari Cristian Romero e Micky van de Ven. I due hanno giocato gran parte delle partite degli Spurs in questa stagione, ma i problemi difensivi sono peggiorati.

    Con Frank, però, sono stati spinti oltre il loro limite: sono difensori che prediligono la linea alta e il possesso palla, non un blocco basso e la sola difesa dell'area.

    Questa paura si riflette nei numeri: secondo The Athletic, gli Spurs hanno concesso 39 tiri a causa di errori, primato in Premier, ma Romero e Van de Ven non sono tra i principali colpevoli.

    Lo stile di De Zerbi, opposto a quello di Frank, porterà anch'esso a errori, ma se gli Spurs avranno un'idea chiara di gioco saranno più coesi in entrambe le metà campo.

    Con Guglielmo Vicario fermo per un intervento all’ernia, il secondo portiere Antonin Kinsky è pronto a tornare titolare e a riscattare i 17 minuti difficili contro l’Atletico Madrid.

    In teoria, il ceco è più a suo agio con la palla tra i piedi rispetto a Vicario e dovrebbe adattarsi meglio al calcio di De Zerbi, a patto che giochi su un campo adeguatamente innaffiato; sarà però fondamentale che l’allenatore ricostruisca la sua fiducia.

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  • Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    COMPETIZIONE A CENTROCAMPO

    Tra i centrocampisti di profondità del Tottenham, tre giocatori sono pronti ora e per il futuro.

    Il jolly Archie Gray è in lizza per il premio di giocatore dell'anno, a meno che non vinca la tifoseria come successe al QPR nel 2012-13. In una squadra che ha perso carisma, Gray ha trovato coraggio nelle situazioni più difficili, offrendo il meglio quando la partita conta.

    Tudor lo ha utilizzato come pivot accanto a Pape Matar Sarr, che, con 137 presenze, è tra i giocatori più esperti della rosa pur compiendo 24 anni solo l’anno prossimo. In tre stagioni da titolare il Tottenham è stato più efficace con lui in campo, grazie alla sua aggressività in entrambe le fasi e alla capacità di portare palla fino all’ultimo terzo.

    Il ritorno di Lucas Bergvall, dopo l'infortunio, è una boccata d'ossigeno: come Sarr, lo svedese sa saltare l'uomo, ma De Zerbi lo schiererà più indietro rispetto al ruolo d'attacco assegnatogli da Frank.

    Nella prima conferenza stampa di venerdì, De Zerbi ha dichiarato di apprezzare Conor Gallagher, arrivato a gennaio e ancora senza vittorie in Premier con gli Spurs: "Voglio rivedere lo stesso Gallagher che ho amato al Chelsea".

    De Zerbi ricorrerà a Yves Bissouma, in scadenza di contratto, e a Joao Palhinha, in prestito, solo in caso di estrema necessità: non sono migliori delle altre opzioni né progetti per il futuro del club.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    DA CHI RIPARTIRE IN ATTACCO

    La scelta di De Zerbi, preferendolo a un tecnico ad interim, indica che il club ha compreso come i problemi riguardino sia l’attacco sia la difesa. Gli Spurs di Frank sono apparsi poco pericolosi, mentre con Tudor la squadra ha mostrato spunti solo nella vittoria 3-2 sull’Atlético Madrid e nel pareggio 1-1 a Liverpool.

    Per liberare il vero potenziale serve però abbandonare il mantra “difesa prima di tutto”. Xavi Simons, dopo timidi progressi, era stato inspiegabilmente escluso da Tudor, mentre Mathys Tel ha finalmente conquistato la titolarità. De Zerbi ha già espresso il desiderio di lavorare a stretto contatto con entrambi, avendo puntato in passato su Tel al Marsiglia.

    Dietro di loro agiscono Dominic Solanke e Richarlison, attaccanti esperti e in grado di segnare con buona continuità. L’assenza di Kudus spiana la strada a Randal Kolo Muani come ala destra, anche se Tudor aveva ottenuto buoni risultati schierando il terzino Pedro Porro per i suoi cross precisi.

    Il Tottenham ha capito che deve lottare per essere protagonista e non subire le partite. De Zerbi dovrà gestire le emozioni per sette gare, poi in estate si ripartirà da zero. Gli Spurs non sono tra le tre peggiori squadre della Premier e, se giocano al loro livello, si salveranno.

    Sette gare senza autogol, a partire dalla trasferta di domenica a Sunderland. Non dovrebbe essere troppo difficile. Forza, Tottenham.

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