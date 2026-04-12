De Zerbi debutta da allenatore del Tottenham: come l'allenatore può salvare gli Spurs evitando la retrocessione

Frank è stato esonerato a febbraio, quando era ormai chiaro che il ruolo era troppo impegnativo per lui. Al suo posto è arrivato Igor Tudor, esperto a prendere le squadre a stagione in corso. In cinque gare non ha vinto e ha lasciato l’incarico di comune accordo.

Ora tocca a Roberto De Zerbi evitare la retrocessione degli Spurs, scivolati nelle ultime tre posizioni dopo la vittoria del West Ham sui Wolves venerdì.

La sua nomina ha diviso ulteriormente i tifosi, e nuovi attriti potrebbero emergere. Nonostante le difficoltà, De Zerbi ha accettato la sfida: potrebbe essere l’uomo giusto per mantenere il Tottenham in Premier League.