De Zerbi debutta da allenatore del Tottenham: come l'allenatore può salvare gli Spurs evitando la retrocessione

Tra i centrocampisti di profondità del Tottenham, tre giocatori sono pronti ora e per il futuro.
Il jolly Archie Gray è in lizza per il premio di giocatore dell'anno, a meno che non vinca la tifoseria come successe al QPR nel 2012-13. In una squadra che ha perso carisma, Gray ha trovato coraggio nelle situazioni più difficili, offrendo il meglio quando la partita conta.
Tudor lo ha utilizzato come pivot accanto a Pape Matar Sarr, che, con 137 presenze, è tra i giocatori più esperti della rosa pur compiendo 24 anni solo l’anno prossimo. In tre stagioni da titolare il Tottenham è stato più efficace con lui in campo, grazie alla sua aggressività in entrambe le fasi e alla capacità di portare palla fino all’ultimo terzo.
Il ritorno di Lucas Bergvall, dopo l'infortunio, è una boccata d'ossigeno: come Sarr, lo svedese sa saltare l'uomo, ma De Zerbi lo schiererà più indietro rispetto al ruolo d'attacco assegnatogli da Frank.
Nella prima conferenza stampa di venerdì, De Zerbi ha dichiarato di apprezzare Conor Gallagher, arrivato a gennaio e ancora senza vittorie in Premier con gli Spurs: "Voglio rivedere lo stesso Gallagher che ho amato al Chelsea".
De Zerbi ricorrerà a Yves Bissouma, in scadenza di contratto, e a Joao Palhinha, in prestito, solo in caso di estrema necessità: non sono migliori delle altre opzioni né progetti per il futuro del club.