De Zerbi cerca un giornalista in sala stampa: "Dov'è quello sempre negativo? Chiamalo, non voglio litigare"

Roberto De Zerbi ce l'ha fatta: è riuscito a salvare il Tottenham all'ultima giornata, evitando la retrocessione in Championship di uno dei club più gloriosi d'Inghilterra.
E così, dopo l'1-0 all'Everton che ha tenuto a distanza il West Ham condannandolo alla discesa in seconda serie, ecco che per il tecnico bresciano è arrivato il momento delle rivincite. Anche contro qualche giornalista locale.
Uno di questi è stato preso di mira proprio da De Zerbi prima della conferenza stampa post partita al Tottenham Hotspur Stadium. Il motivo? Il suo pessimismo cronico.