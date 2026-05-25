De Zerbi cerca un giornalista in sala stampa: "Dov'è quello sempre negativo? Chiamalo, non voglio litigare"

Alla fine la conferenza stampa di De Zerbi è cominciata regolarmente, con il manager del Tottenham che ha confessato le proprie sensazioni ed emozioni per quanto riguarda la stagione e la partita con l'Everton.

E Allnutt? Si è palesato in sala stampa, ma senza che il siparietto continuasse. De Zerbi lo ha visto al termine della chiacchierata con i colleghi, si è alzato in piedi, gli si è fatto incontro e gli ha stretto la mano, ammonendolo in maniera simpatica:

"Non mi credevi quando dicevo che eravamo in grado di vincere".