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Stefano Silvestri

De Zerbi cerca un giornalista in sala stampa: "Dov'è quello sempre negativo? Chiamalo, non voglio litigare"

Premier League
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi

Il manager del Tottenham si è preso una "rivincita" su Tom Allnutt del Times, giornalista scarsamente ottimista sulla salvezza: "Voglio abbracciarlo". Alla fine la stretta di mano tra i due.

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Roberto De Zerbi ce l'ha fatta: è riuscito a salvare il Tottenham all'ultima giornata, evitando la retrocessione in Championship di uno dei club più gloriosi d'Inghilterra.

E così, dopo l'1-0 all'Everton che ha tenuto a distanza il West Ham condannandolo alla discesa in seconda serie, ecco che per il tecnico bresciano è arrivato il momento delle rivincite. Anche contro qualche giornalista locale.

Uno di questi è stato preso di mira proprio da De Zerbi prima della conferenza stampa post partita al Tottenham Hotspur Stadium. Il motivo? Il suo pessimismo cronico.

  • "NON C'È QUELLO SEMPRE NEGATIVO?"

    "Non c'è? Non c'è quello che era sempre lì al Tottenham Training Ground? Quello che era negativo sempre. Non c'è! Non c'è! Dov'è?".

    Così De Zerbi ha esordito in sala stampa davanti ai giornalisti presenti, sorridendo e facendo sorridere un po' tutti, ma al contempo cercando seriamente con lo sguardo il reporter in questione.

    Questi altri non era che Tom Allnutt, giornalista del Times, considerato da De Zerbi troppo pessimista per quanto riguarda l'esito finale della comunque negativa stagione degli Spurs.

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  • "VAI A CHIAMARLO, CORRI"

    Il giornalista, in conferenza stampa, non c'era: era in mixed zone ad intervistare i giocatori del Tottenham. Ma De Zerbi ha preteso la sua presenza, tanto da "costringere" l'addetto stampa degli Spurs ad andare a chiamarlo.

    "Chiamalo. Vai a chiamarlo, corri. Non voglio litigare".

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  • "VOGLIO ABBRACCIARLO, NON LITIGARE"

    In attesa che il giornalista arrivasse, De Zerbi ha spiegato ai colleghi il perché di tutta questa voglia di parlare con lui:

    "No, perché era sempre negativo, negativo... Io invece positivo".

    La preoccupazione, intanto, stava montando. Qualcuno ha fatto un pensiero ovvio: che De Zerbi volesse sfogarsi contro di lui, gettandogli addosso un sentimento di rivincita dopo la salvezza. Ma l'ex allenatore del Marsiglia ha tranquillizzato tutti.

    "Voglio abbracciarlo, non litigare. Non ho più energie per litigare. Le ho finite tutte".

  • LA STRETTA DI MANO FINALE

    Alla fine la conferenza stampa di De Zerbi è cominciata regolarmente, con il manager del Tottenham che ha confessato le proprie sensazioni ed emozioni per quanto riguarda la stagione e la partita con l'Everton.

    E Allnutt? Si è palesato in sala stampa, ma senza che il siparietto continuasse. De Zerbi lo ha visto al termine della chiacchierata con i colleghi, si è alzato in piedi, gli si è fatto incontro e gli ha stretto la mano, ammonendolo in maniera simpatica:

    "Non mi credevi quando dicevo che eravamo in grado di vincere".

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