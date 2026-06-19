De Vrij verso l’addio all'Inter: ha un'offerta del Panathinaikos, possibile accordo a breve

Sono tante le pretendenti per De Vrij che, pur giocando meno rispetto agli altri anni, anche in questa stagione ha dimostrato di essere ancora un difensore affidabile quando chiamato in causa. Tra le opzioni che ha in mano il centrale quella più concreta porta al Panathinaikos che nelle ultime ore sta spingendo per ingaggiarlo.





Come riporta Sky Sport, il Pana ha offerto al giocatore un contratto biennale a 3 milioni di euro netti a stagione. Una proposta che ha allettato l'olandese, definito estremamente attratto dalla destinazione. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti e possibili bozze di accordo.





Prendere un giocatore di questo livello – che fino alla fine ha battagliato per entrare nella rosa dell’Olanda ai Mondiali – e farlo a costo zero, rappresenterebbe un buon colpo per il Panathinaikos. La stessa Inter ha provato a riaprire con lui i discorsi di una eventuale permanenza ma l’ex Lazio – che si è preso due giorni per dare una risposta definitiva ai greci – considera in cuor suo ormai finita l’avventura nerazzurra. Classe 1994, in questa stagione ha giocato 1166 minuti in 17 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.