Dal "si è girato Giroud" al goal che salva l'Inter: De Vrij si riscatta nel derby e si prende il rinnovo

De Vrij decisivo contro il Milan e sempre più fondamentale per Inzaghi senza Acerbi: il futuro all'Inter è scritto.

Alla fine è stato Stefan De Vrij a salvare l'Inter dalla terza sconfitta stagionale nel derby, che sarebbe stata molto pesante per la classifica ma soprattutto a livello mentale.

Il difensore olandese ha segnato il goal dell'1-1 nei minuti di recupero a corredo di una prestazione che era stata molto positiva, l'ennesima in questo periodo. Per De Vrij arriva il riscatto nel derby dopo tre anni.

Simone Inzaghi sta avendo grandi risposte da parte del giocatore nonostante sia costretto agli straordinari per le condizioni fisiche di Francesco Acerbi, ancora non rientrato in campo.

E attraverso il rendimento De Vrij si è guadagnato anche almeno un altro anno in nerazzurro, che fino a poco tempo fa era tutt'altro che scontato.