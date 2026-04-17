De Rossi sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "La Roma ha bisogno di tutto tranne che dei miei commenti"

Il Genoa è chiamato ad affrontare la trasferta di Pisa nel modo migliore per chiudere il discorso salvezza, ma ad una bandiera giallorossa come Daniele De Rossi è stato inevitabile chiedere un parere sulle recenti tensioni nate in casa Roma.
In particolar modo quelle tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, emerse dopo l'intervista del Senior Advisor a ridosso del match vinto nell'ultimo turno dalla Lupa proprio contro la prossima avversaria del Grifone.
DDR però ha tagliato corto, evitando di alimentare polemiche e defilandosi dal polverone sollevatosi a Trigoria.