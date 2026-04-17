Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Daniele De Rossi GenoaGetty Images
Claudio D'Amato

De Rossi sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "La Roma ha bisogno di tutto tranne che dei miei commenti"

Serie A
Genoa
Roma

Daniele De Rossi, sul polverone sollevatosi a Trigoria dopo l'intervista di Ranieri su Gasperini, taglia corto: "Quando c'è baruffa commentano tutti, spero che le cose vadano sempre meglio".

Pubblicità

Il Genoa è chiamato ad affrontare la trasferta di Pisa nel modo migliore per chiudere il discorso salvezza, ma ad una bandiera giallorossa come Daniele De Rossi è stato inevitabile chiedere un parere sulle recenti tensioni nate in casa Roma.

In particolar modo quelle tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, emerse dopo l'intervista del Senior Advisor a ridosso del match vinto nell'ultimo turno dalla Lupa proprio contro la prossima avversaria del Grifone.

DDR però ha tagliato corto, evitando di alimentare polemiche e defilandosi dal polverone sollevatosi a Trigoria.

  • "LA ROMA NON HA BISOGNO DEI MIEI COMMENTI"

    "Non la sto vivendo. Sto guardando da fuori - ha risposto De Rossi in conferenza stampa - Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c'è un po' di baruffa mediatica, e un po' all'interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera.


    • Pubblicità

  • "SPERO CHE LE COSE VADANO SEMPRE MEGLIO"

    "Non commento queste cose, spero che le cose vadano sempre meglio perché se le cose vanno bene a Roma sono contento".


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "AL GENOA STO BENE E SONO UN AMBIZIOSO"

    L'allenatore di Ostia, inoltre, nell'incontro coi cronisti ha fatto chiarezza sul proprio futuro:

    "Io in mezzo ai ragazzi, in questa città e in questa squadra mi sento benissimo. Adesso dobbiamo parlare di quello che dobbiamo raggiungere, ovvero la salvezza. Ho detto mille volte che sto bene qui e che sono un ambizioso. E quando dico così non parlo di Real Madrid a giugno ma di migliorare quello che ho fatto quest'anno".

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Genoa crest
Genoa
GEN