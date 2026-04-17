De Rossi sulle tensioni Gasperini-Ranieri: "La Roma ha bisogno di tutto tranne che dei miei commenti"

"Non la sto vivendo. Sto guardando da fuori - ha risposto De Rossi in conferenza stampa - Sono stato tanti anni a Roma e so che quando c'è un po' di baruffa mediatica, e un po' all'interno, entrano e commentano tutti quanti. Di tutto ha bisogno la Roma tranne che io mi unisca ai commenti e soffi sul fumo di qualche chiacchiera.



