De Rossi su Pavlovic e sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: "Non ha sbagliato per la buca, ma per lo spessore della maglia ti aspetti altri comportamenti"

A 48 ore di distanza, Milan-Genoa fa ancora discutere.
In particolare il finale infuocato, col rigore sbagliato da Nicolae Stanciu che ha graziato il Diavolo e lasciato il risultato sull'1-1.
Daniele De Rossi, nella conferenza di presentazione dell'impegno casalingo di lunedì del Grifone col Cagliari, è tornato su quanto compiuto da Strahinja Pavlovic pochi istanti prima che il rumeno calciasse il penalty (fallendolo).
Ecco cosa ha detto l'ex capitano della Roma, alla stampa, riavvolgendo il nastro a giovedì sera.