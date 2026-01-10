Pubblicità
De Rossi GenoaGetty Images
Claudio D'Amato

De Rossi su Pavlovic e sul rigore di Stanciu in Milan-Genoa: "Non ha sbagliato per la buca, ma per lo spessore della maglia ti aspetti altri comportamenti"

Daniele De Rossi commenta il gesto di Pavlovic prima del penalty fallito da Stanciu: "L'atteggiamento non mi è piaciuto, volevano vincere e ci si attacca a tutto...".

A 48 ore di distanza, Milan-Genoa fa ancora discutere.

In particolare il finale infuocato, col rigore sbagliato da Nicolae Stanciu che ha graziato il Diavolo e lasciato il risultato sull'1-1.

Daniele De Rossi, nella conferenza di presentazione dell'impegno casalingo di lunedì del Grifone col Cagliari, è tornato su quanto compiuto da Strahinja Pavlovic pochi istanti prima che il rumeno calciasse il penalty (fallendolo).

Ecco cosa ha detto l'ex capitano della Roma, alla stampa, riavvolgendo il nastro a giovedì sera.

  • "NON SI PUÒ TIRARE UN RIGORE 3 MINUTI E 50 SECONDI DOPO AVERLO FISCHIATO"

    "L'arbitro deve fare qualcosa in più. Gliel'ho detto, lui mi ha risposto che l'ha ammonito, ma non basta. Secondo me non si può tirare un rigore 3 minuti e 50 secondi dopo che è stato fischiato e confermato pochi secondi più tardi".

  • "STANCIU NON HA SBAGLIATO PER LA BUCA"

    "Stanciu poi non ha sbagliato per la buchetta, anche io ho sbagliato un rigore a Manchester che ho tirato alle stelle e non c'era nessuna buchetta".

  • "L'ATTEGGIAMENTO DI PAVLOVIC NON MI È PIACIUTO"

    "L'atteggiamento non mi è piaciuto. I giocatori del Milan hanno detto che volevano vincere giustamente e ti attacchi a tutto...".

  • "PER LO SPESSORE DEL MILAN TI ASPETTI ALTRO"

    "Per lo spessore della maglia ti aspetteresti altri comportamenti. L'arbitro poi ha arbitrato bene, in quei momenti era il Far West e noi lo abbiamo solo fatto notare. Il Milan è una grandissima società, San Siro è un grandissimo stadio, ma noi non siamo gli 'scemi del villaggio'".

0