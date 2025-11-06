De Rossi nuovo allenatore del Genoa, è ufficiale: i dettagli del contratto

A meno di sorprese, De Rossi darà un'impronta tattica basata sul 3-5-2, modulo con cui peraltro il Genoa ha giocato (e bene) in concomitanza della trasferta del 'Mapei Stadium' che ha regalato i primi tre punti del campionato.

Addio, dunque, al 4-2-3-1 che ha caratterizzato la gestione di Patrick Vieira: l'era De Rossi è appena iniziata per un 'Grifone' che sogna la risalita verso una zona di classifica decisamente più tranquilla.