De Rossi nuovo allenatore del Genoa, è ufficiale: i dettagli del contratto

Il dopo Vieira al Genoa è ufficiale: panchina del 'Grifone' affidata a Daniele De Rossi, di nuovo in corsa oltre un anno dopo l'addio alla Roma che non poche polemiche ha generato.
Per il classe 1983 un'altra avventura in Serie A: nei giorni scorsi è stato anche oggetto di accostamenti alla Fiorentina, anch'essa alla ricerca di un tecnico a cui affidare la squadra in seguito all'esonero di Pioli.
Alla fine l'ex centrocampista torna in sella grazie al Genoa, il cui obiettivo è presto detto: conquistare la salvezza al termine di una stagione iniziata malissimo.