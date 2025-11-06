Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Daniele De Rossi Roma 2024-2025Getty Images
Vittorio Rotondaro

De Rossi nuovo allenatore del Genoa, è ufficiale: i dettagli del contratto

L'ex centrocampista è il sostituto di Vieira sulla panchina del Genoa: a lui il compito di guidare i rossoblù verso la salvezza.

Pubblicità

Il dopo Vieira al Genoa è ufficiale: panchina del 'Grifone' affidata a Daniele De Rossi, di nuovo in corsa oltre un anno dopo l'addio alla Roma che non poche polemiche ha generato.

Per il classe 1983 un'altra avventura in Serie A: nei giorni scorsi è stato anche oggetto di accostamenti alla Fiorentina, anch'essa alla ricerca di un tecnico a cui affidare la squadra in seguito all'esonero di Pioli.

Alla fine l'ex centrocampista torna in sella grazie al Genoa, il cui obiettivo è presto detto: conquistare la salvezza al termine di una stagione iniziata malissimo.

  • IL COMUNICATO DEL GENOA

    "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

    La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14.

    Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".

    • Pubblicità

  • IL CONTRATTO DI DE ROSSI COL GENOA

    De Rossi ha firmato un contratto valido fino al prossimo 30 giugno con opzione di rinnovo biennale automatico legato al raggiungimento della salvezza, obiettivo dichiarato del Genoa. L'ingaggio si aggira intorno al milione e mezzo netto, destinato a salire in caso di permanenza.

    Ad attendere De Rossi c'è un compito per nulla semplice: sono 6 i punti totalizzati dal 'Grifone' nelle prime dieci giornate, gli ultimi tre dei quali grazie al prezioso blitz sul campo del Sassuolo con il duo Murgita-Criscito in panchina.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ESORDIO RIMANDATO

    Genoa atteso dalla sfida casalinga contro un'altra grande delusa come la Fiorentina, in programma domenica pomeriggio: al 'Ferraris', però, De Rossi sarà impossibilitato a sedersi in panchina per guidare la squadra dall'area tecnica.

    A far slittare l'esordio sarà la squalifica che 'Capitan Futuro' dovrà scontare: il 15 settembre 2024, nel finale di Genoa-Roma, venne infatti espulso. Per lui, in seguito, arrivò anche la notizia dell'esonero, con i giallorossi che ripiegarono (senza grande successo) su Ivan Juric.

  • COME GIOCHERÀ IL GENOA DI DE ROSSI

    A meno di sorprese, De Rossi darà un'impronta tattica basata sul 3-5-2, modulo con cui peraltro il Genoa ha giocato (e bene) in concomitanza della trasferta del 'Mapei Stadium' che ha regalato i primi tre punti del campionato.

    Addio, dunque, al 4-2-3-1 che ha caratterizzato la gestione di Patrick Vieira: l'era De Rossi è appena iniziata per un 'Grifone' che sogna la risalita verso una zona di classifica decisamente più tranquilla.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Genoa crest
Genoa
GEN