Salernitana-Roma è anche Filippo Inzaghi contro De Rossi: i campioni del mondo del 2006 in panchina non riescono ad emergere.

Salerno, stadio Arechi, ore 20:45: Salernitana-Roma chiuderà la 22esima giornata di Serie A.

Dal tunnel degli spogliatoi, con gli sguardi cupi e pensierosi, usciranno insieme alle loro squadre Filippo Inzaghi e Daniele De Rossi, due che insieme hanno condiviso notti di certo più gioiose e che, quando si saluteranno e si abbracceranno di fronte alle panchine, rievocheranno a tutta l'Italia dolci ricordi.

Entrambi, quel 9 luglio 2006 a Berlino, erano riserve e partivano dalla panchina nella Nazionale di Lippi (solo De Rossi entra a gara in corso, per Perrotta, e segna uno dei rigori decisivi nella lotteria finale). Oggi, su quella panchina, i Campioni del mondo stanno cercando di costruirsi il futuro e di diventare grandi come lo sono stati da calciatori.