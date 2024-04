De Rossi ancora stizzito: "Il Bayer Leverkusen? Roma non aiutata, un precedente unico in Italia"

Il tecnico giallorosso festeggia la vittoria contro l'Udinese e recrimina ancora per la data della partita: "Il karma ci ha fatto un grande regalo".

Ha vinto la Roma, che si è imposta all'ultimo secondo grazie a un colpo di testa vincente di Bryan Cristante. E Daniele De Rossi è corso in campo per esultare assieme ai propri giocatori, ben conscio del valore che ha il colpo nel recupero con l'Udinese.

Per una classifica che sorride di nuovo, intanto. E per una qualificazione alla Champions League ancora più vicina. Ma anche per l'annosa questione della data di Udinese-Roma, con tanto di richiesta giallorossa di spostamento non accettata dalla Lega.

Un tema su cui, a una settimana dall'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen, ha parlato l'allenatore giallorosso nelle interviste post partita di Udine.