De Laurentiis svela richiesta di Conte: "Vorrebbe un ritiro pre-campionato senza tifosi agli allenamenti"

"Immaginate quando un allenatore come Conte inizia a dire alla mia gente “Non voglio nessuno durante la prossima pre-season”. Non è possibile, i tifosi devono essere rispettati. Loro ci mettono l'amore, loro vengono a divertirsi, quindi bisogna avere un grande rispetto per loro perché lavoriamo per loro. Mi impegno, capite? È come quando fai un film. Lo fai per i critici? No. Si fa per il pubblico e solo se arriva il successo si adempie al proprio obbligo. Questa è la verità.





In Trentino abbiamo 70 mila persone, napoletani che arrivano dalla Germania, dalla Lombardia, da qualsiasi luogo solo per vedere i nuovi e i vecchi giocatori che si allenano. Quando andiamo in Abruzzo, a Castel di Sangro abbiamo 250 mila napoletani che vengono solo per vedere le amichevoli precampionato, dove ci capita di invitare una squadra francese, tedesca o inglese per giocare prima dell’inizio della stagione".







