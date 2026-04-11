De Laurentiis svela richiesta di Conte: "Vorrebbe un ritiro pre-campionato senza tifosi agli allenamenti"

Aurelio De Laurentiis svela una richiesta fatta da Antonio Conte.
Il presidente del Napoli ha parlato alla presentazione dei ritiri estivi della formazione partenopea in vista della stagione 2026/27.
Di seguito ecco le parole del presidente azzurro.
Aurelio De Laurentiis svela una richiesta fatta da Antonio Conte.
Il presidente del Napoli ha parlato alla presentazione dei ritiri estivi della formazione partenopea in vista della stagione 2026/27.
Di seguito ecco le parole del presidente azzurro.
"Sapete cosa mi ha detto Conte? Nei prossimi ritiri pre-campionato, a luglio e agosto, non voglio i tifosi agli allenamenti", ha dichiarato De Laurentiis.
"Immaginate quando un allenatore come Conte inizia a dire alla mia gente “Non voglio nessuno durante la prossima pre-season”. Non è possibile, i tifosi devono essere rispettati. Loro ci mettono l'amore, loro vengono a divertirsi, quindi bisogna avere un grande rispetto per loro perché lavoriamo per loro. Mi impegno, capite? È come quando fai un film. Lo fai per i critici? No. Si fa per il pubblico e solo se arriva il successo si adempie al proprio obbligo. Questa è la verità.
In Trentino abbiamo 70 mila persone, napoletani che arrivano dalla Germania, dalla Lombardia, da qualsiasi luogo solo per vedere i nuovi e i vecchi giocatori che si allenano. Quando andiamo in Abruzzo, a Castel di Sangro abbiamo 250 mila napoletani che vengono solo per vedere le amichevoli precampionato, dove ci capita di invitare una squadra francese, tedesca o inglese per giocare prima dell’inizio della stagione".
Intanto il Napoli annuncia le date del ritiro a Dimaro Folgarida: dal 17 al 27 luglio.
Con o senza Antonio Conte? L'allenatore è sotto contratto anche per la prossima stagione fino al 30 giugno 2027 con un ingaggio da 8 milioni di euro netti all'anno, la cifra più alta tra i tecnici della Serie A. Ma si è già autocandidato per tornare ct dell'Italia e De Laurentiis non gli ha chiuso la porta d'uscita, anzi si è detto pronto a liberarlo per la Nazionale in caso di richiesta. La palla passerà al presidente della Figc che sarà eletto il prossimo 22 giugno.