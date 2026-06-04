De Laurentiis su De Bruyne e Lukaku: "Se dovranno andare via dal Napoli andranno via, qual è il problema?"

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ha presentato in una lunga conferenza stampa i ritiri estivi della società partenopea, appuntamenti fissi e centrali nella preparazione pre-stagionale della squadra che, nella giornata odierna, ha salutato ufficialmente il tecnico Antonio Conte e si appresta a essere affidata a Massimiliano Allegri.
Il presidente del Napoli ha parlato anche della possibilità che arrivi l'allenatore livornese sulla panchina azzurra, oltre che delle parole pronunciate da De Bruyne e Lukaku.
Di seguito, le sue dichiarazioni.