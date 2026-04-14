De Laurentiis a tutto tondo: "Super campionato europeo e partite da 50 minuti, Conte non abbandonerà il Napoli"

Aurelio De Laurentiis spesso fa discutere, perché ha le idee sempre super chiare.
Super come la rivoluzione che il patron del Napoli caldeggia per rilanciare il calcio in chiave spettacolare, promuovendo una riforma non solo nei format dei campionati bensì anche delle singole partite.
Accorpare, sintetizzare, ridurre: questo quanto vorrebbe ADL, il quale nell'intervista concessa a The Athletic apre anche un'ampia parentesi sul futuro di Antonio Conte, accostato con insistenza dal disastro di Zenica alla panchina dell'Italia.