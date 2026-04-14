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Aurelio De Laurentiis Napoli chairmanGetty Images
Claudio D'Amato

De Laurentiis a tutto tondo: "Super campionato europeo e partite da 50 minuti, Conte non abbandonerà il Napoli"

Serie A
Napoli

Aurelio De Laurentiis lancia l'idea per aumentare la spettacolarità del calcio: "Due tempi da 25', ammonizioni ed espulsioni a tempo, fuorigioco da cambiare e un super campionato europeo coi top club di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra". Poi su Conte in Nazionale: "È serio e ha un contratto, non abbandonerebbe la sua creatura all'ultimo".

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Aurelio De Laurentiis spesso fa discutere, perché ha le idee sempre super chiare.


Super come la rivoluzione che il patron del Napoli caldeggia per rilanciare il calcio in chiave spettacolare, promuovendo una riforma non solo nei format dei campionati bensì anche delle singole partite.


Accorpare, sintetizzare, ridurre: questo quanto vorrebbe ADL, il quale nell'intervista concessa a The Athletic apre anche un'ampia parentesi sul futuro di Antonio Conte, accostato con insistenza dal disastro di Zenica alla panchina dell'Italia.

  • "PARTITE DA 50 MINUTI E CARTELLINI A TEMPO"

    "Le partite sono troppo lunghe - ha esclamato De Laurentiis - Primo: ridurrei ogni tempo da 45 minuti a 25 minuti. Nella sua partita da 50, invece che recuperare minuti con le interruzioni al termine di ogni frazione, il gioco effettivo verrebbe cronometrato".


    "Inoltre, non userei mai più il cartellino rosso e il cartellino giallo. Direi 'Tu fuori per cinque minuti (per un cartellino giallo)!' e 'Tu, fuori per 20 minuti per un cartellino rosso!'".

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  • "POCHI GOAL, IL FUORIGIOCO VA CAMBIATO"

    "Un'altra cosa! Troppi pochi goal! Quindi non è spettacolare. Bisogna segnare di più. E per segnare di più, bisogna cambiare le regole. Non si può annullare una rete per pochi millimetri... Il fuorigioco deve essere cambiato. E di molto".


    "La nuova generazione è il nostro oro: se non li accontentiamo, moriremo. Non ci sarà più la stessa partecipazione che c'è stata negli ultimi 100 anni".

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  • "CLUB CON MENO DI UN MILIONE DI TIFOSI NON DOVREBBERO ESISTERE"

    "La Serie A? Dovrebbero ridurre il numero di squadre da 20 a 16, e già che ci sono, se una squadra ha meno di un milione di tifosi probabilmente non dovrebbe nemmeno esserci".


  • "SUPER CAMPIONATO EUROPEO COI TOP CLUB DI ITALIA, SPAGNA, FRANCIA, GERMANIA E INGHILTERRA"

    "Prendiamo le squadre più importanti di Italia, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra… Devono formare un campionato europeo… Superlega? No! Un super campionato!".


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  • "GLI AGENTI SONO VAMPIRI CHE SUCCHIANO SOLDI"

    "Gli agenti? L'agente nel calcio è solo un vampiro che succhia soldi da ogni dove".


    "Ho avuto grossi problemi con il padre e l'agente di Kvara. L'allenatore non era contento, ma gli dissi che dovevo farlo per problemi legali. Sto cercando di cambiare queste regole. Perché se fai un investimento, non puoi essere ricattato da nessuno".

  • Conte De LaurentiisGetty

    "CONTE MI HA AFFASCINATO"

    "Io e Conte ci siamo conosciuti dieci anni fa alle Maldive. Eravamo in vacanza, nuotavamo insieme. Ho conosciuto sua moglie e sua figlia. Mentre pescavamo, mi ha raccontato la sua teoria sul calcio. Mi ha affascinato. Era come uno scrittore che mi racconta di un film grandioso, incredibile, da realizzare. Quando è arrivato il momento, non ho esitato a contattarlo e a convincerlo a venire ad allenare il Napoli. Ed è stato un matrimonio felice".


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  • "CON LUI NON PUOI SCHERZARE"

    "Antonio è come... ricordate il film di Stanley Kubrick sull'esercito? (Full Metal Jacket, ndr). Questo è Conte. Quando lavori per 100 milioni di tifosi, hai una responsabilità enorme. Non puoi scherzare. Ma i giocatori hanno 17, 18, 21 anni. Sono ragazzi, guidano Ferrari o Aston Martin, quindi possono commettere errori. Perciò bisogna guidarli con mano ferma. Antonio da questo punto di vista è perfetto".


  • "SA COME DIFENDERE. E QUANDO DIFENDI, VINCI"

    "Inoltre, è un grande allenatore perché ha un'idea di come difendere. Quando difendi, probabilmente vinci. Se vuoi solo attaccare, probabilmente perdi. Forse è più emozionante, ma probabilmente non vinci niente".


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  • "CONTE NON MI ABBANDONERÀ MAI ALL'ULTIMO"

    "Conte in Nazionale? Prima di tutto, al momento non abbiamo un presidente della federazione. Quindi nessuno può decidere di chiederglielo e dobbiamo risolvere questo problema. Altrimenti dovremo aspettare le nuove elezioni della FIGC, a metà giugno".


    "Antonio è una persona molto seria. Ha un contratto con me. Non mi abbandonerà mai all'ultimo minuto. Perché creerebbe un grosso problema per il Napoli".

  • "UCCIDEREBBE LA SUA CREATURA"

    "Se si sacrifica dopo due anni in cui ha costruito un Napoli fortissimo… è pur sempre una sua creatura. Quindi, abbandonandolo proprio all'ultimo, ucciderebbe il suo bambino".


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  • "O ME LO DICE SUBITO, OPPURE..."

    "Oppure… decide subito e dice ‘Vorrei andarmene’. In quel caso avrei il tempo, tra aprile e maggio, di trovare qualcun altro che lo sostituisca. Altrimenti non credo che il signor Conte abbandonerà mai il Napoli. È una persona seria e professionale. Se fossi un allenatore, prima di accettare ci penserei cento volte".

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