De Laurentiis a Conte: "Senza infortuni avresti vinto lo Scudetto", "Assolutamente no, bisogna dare merito all'Inter", il botta e risposta in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese

De Laurentiis ha poi punzecchiato proprio i nerazzurri: "Beh l'Inter è talmente una grande squadra che in Europa ha fatto meno dell'anno scorso".

"Ha fatto più di noi. Ha fatto uno step più di noi", ha precisato Conte. Poi De Laurentiis: "Vabbè ma quello è un altro discorso".

Infine, la chiosa del tecnico salentino: "Mi dispiace ma aggrapparsi a queste cose non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri e avere rispetto. Se vogliamo rispetto lo dobbiamo dare. L'Inter ha meritato, con infortuni e senza infortuni. Magari senza infortuni finivamo fuori dalla Champions".