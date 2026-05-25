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Conte De LaurentiisGetty
Michael Di Chiaro

De Laurentiis a Conte: "Senza infortuni avresti vinto lo Scudetto", "Assolutamente no, bisogna dare merito all'Inter", il botta e risposta in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese

Serie A
Napoli

Conte e De Laurentiis insieme in conferenza stampa per annunciare l'addio del tecnico salentino, poi il botta e risposta sullo Scudetto e sulla stagione dell'Inter.

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Al termine di Napoli-Udinese, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono presentati uno a fianco all'altro in conferenza stampa per annunciare l'addio del tecnico salentino.

Dopo due stagioni in azzurro, impreziosite dalla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa italiana, il tecnico salentino ha deciso di porre fine alla sua esperienza napoletana.

Nel corso della conferenza congiunta è inoltre andato in scena un curioso botta e risposta tra il presidente del club partenopeo e il suo ormai ex allenatore.

  • IL BOTTA E RISPOSTA TRA DE LAURENTIIS E CONTE

    "Senza gli infortuni avresti vinto ancora tranquillamente il campionato", ha dichiarato De Laurentiis rivolgendosi a Conte. Secca la replica del tecnico salentino: "Ma assolutamente no".
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    A quel punto il botta e risposta si è acceso: "Ma come no? Te lo dico io", ha esclamato il massimo dirigente azzurro, prima della replica di Conte: "Non mi trovate assolutamente d'accordo. Bisogna dare meriti all'Inter, che è una grande squadra. L'anno scorso è arrivata in finale di Champions e quest'anno si è anche rinforzata. E ha meritato di vincere".

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  • DE LAURENTIIS PUNGE L'INTER: LA REPLICA DI CONTE

    De Laurentiis ha poi punzecchiato proprio i nerazzurri: "Beh l'Inter è talmente una grande squadra che in Europa ha fatto meno dell'anno scorso".

    "Ha fatto più di noi. Ha fatto uno step più di noi", ha precisato Conte. Poi De Laurentiis: "Vabbè ma quello è un altro discorso".

    Infine, la chiosa del tecnico salentino: "Mi dispiace ma aggrapparsi a queste cose non mi piace. Bisogna riconoscere la vittoria degli altri e avere rispetto. Se vogliamo rispetto lo dobbiamo dare. L'Inter ha meritato, con infortuni e senza infortuni. Magari senza infortuni finivamo fuori dalla Champions".

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