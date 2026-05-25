De Laurentiis a Conte: "Senza infortuni avresti vinto lo Scudetto", "Assolutamente no, bisogna dare merito all'Inter", il botta e risposta in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese

Al termine di Napoli-Udinese, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono presentati uno a fianco all'altro in conferenza stampa per annunciare l'addio del tecnico salentino.
Dopo due stagioni in azzurro, impreziosite dalla vittoria di uno Scudetto e di una Supercoppa italiana, il tecnico salentino ha deciso di porre fine alla sua esperienza napoletana.
Nel corso della conferenza congiunta è inoltre andato in scena un curioso botta e risposta tra il presidente del club partenopeo e il suo ormai ex allenatore.