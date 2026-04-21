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De Gea FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

De Gea non è stato ammonito in Lecce-Fiorentina: il caso del giallo fantasma e cosa cambia al Fantacalcio

Fantacalcio
Lecce vs Fiorentina
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D. de Gea

In un primo momento sembrava che il portiere spagnolo fosse stato sanzionato da Maresca per perdita di tempo a un quarto d'ora dalla fine della partita: in realtà non è così.

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David De Gea non è stato ammonito durante Lecce-Fiorentina: potrebbe sembrare un'inezia nel contesto generale della partita, ma in chiave Fantacalcio è una precisazione doverosa da fare.

In un primo momento sembrava che uno dei giocatori sanzionati dal direttore di gara Maresca fosse proprio lui, l'ex portiere del Manchester United. La motivazione? Una presunta perdita di tempo dopo l'1-1 di Tiago Gabriel.

In realtà non è così: dal taschino di Maresca non è uscito alcun cartellino giallo, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo arrivato il pomeriggio seguente.

  • L'EPISODIO

    L'episodio in questione è avvenuto a un quarto d'ora circa dalla fine di Lecce-Fiorentina. Ovvero dopo una conclusione alta da ottima posizione di Pierotti, pochi minuti dopo la rete segnata di testa da Tiago Gabriel.

    Sulle frequenze di DAZN è comparsa una grafica a sorpresa: l'immagine di De Gea con il numero 43, il logo della Fiorentina da una parte e un cartellino giallo dall'altra. Dunque ammonizione per lo spagnolo, reo di aver perso troppo tempo in occasione del successivo rinvio dal fondo. O almeno, così tutti hanno pensato.

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  • GIALLO FANTASMA

    A trarre in inganno è stato anche il live della Lega Serie A, che al minuto 76 ha segnalato l'ammonizione di De Gea. Il quale, però, non è stato ammonito anche solo per un semplice motivo: il gioco in quel momento non poteva riprendere in quanto dalla parte opposta stava avendo qualche problema fisico Gallo, poi costretto a uscire per qualche secondo dal campo. In sostanza, l'ex United non poteva essere accusato di star perdendo tempo.

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  • IL GIUDICE SPORTIVO FA CHIAREZZA

    L'ammonizione di De Gea è definitivamente diventata fantasma il pomeriggio successivo. Quando, cioè, il Giudice Sportivo ha divulgato tutte le sanzioni ai protagonisti del weekend con il classico comunicato.

    Ebbene, nell'elenco dei giocatori sanzionati con un'ammonizione durante la trentatreesima giornata di Serie A compaiono diversi giocatori della Fiorentina e di altre squadre. A non esserci, al contrario, è proprio il nome di De Gea, che Maresca non si è dunque appuntato sul proprio taccuino.

    I giocatori ammoniti in Lecce-Fiorentina sono dunque cinque: Pierotti e Tiago Gabriel per i padroni di casa, Pongracic, Fazzini e Solomon per gli ospiti.

  • COSA CAMBIA AL FANTACALCIO

    De Gea si è inizialmente preso un malus dopo la trentatreesima giornata, derivante proprio dalla presunta ammonizione del Via del Mare. Le Leghe del Fantacalcio dovranno così ricalcolare il turno dopo quanto comunicato dal Giudice Sportivo.

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