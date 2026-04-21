De Gea non è stato ammonito in Lecce-Fiorentina: il caso del giallo fantasma e cosa cambia al Fantacalcio

David De Gea non è stato ammonito durante Lecce-Fiorentina: potrebbe sembrare un'inezia nel contesto generale della partita, ma in chiave Fantacalcio è una precisazione doverosa da fare.
In un primo momento sembrava che uno dei giocatori sanzionati dal direttore di gara Maresca fosse proprio lui, l'ex portiere del Manchester United. La motivazione? Una presunta perdita di tempo dopo l'1-1 di Tiago Gabriel.
In realtà non è così: dal taschino di Maresca non è uscito alcun cartellino giallo, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo arrivato il pomeriggio seguente.