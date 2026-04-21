De Gea non è stato ammonito in Lecce-Fiorentina: il caso del giallo fantasma e cosa cambia al Fantacalcio

L'ammonizione di De Gea è definitivamente diventata fantasma il pomeriggio successivo. Quando, cioè, il Giudice Sportivo ha divulgato tutte le sanzioni ai protagonisti del weekend con il classico comunicato.

Ebbene, nell'elenco dei giocatori sanzionati con un'ammonizione durante la trentatreesima giornata di Serie A compaiono diversi giocatori della Fiorentina e di altre squadre. A non esserci, al contrario, è proprio il nome di De Gea, che Maresca non si è dunque appuntato sul proprio taccuino.

I giocatori ammoniti in Lecce-Fiorentina sono dunque cinque: Pierotti e Tiago Gabriel per i padroni di casa, Pongracic, Fazzini e Solomon per gli ospiti.