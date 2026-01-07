De Bruyne torna a Napoli, tempi di recupero ancora lunghi: spunta l'ipotesi di addio verso l'Arabia Saudita

In questo contesto, si inserisce una suggestione di mercato, proveniente dall'Arabia Saudita, dove De Bruyne lo prenderebbero volentieri anche ora che è infortunato.

Come riporta Il Mattino, con il mercato aperto, dovessero esserci offerte concrete dall’Arabia, il Napoli le prenderebbe in considerazione. Ma soprattutto De Bruyne è pronto a valutare altre opzioni, che per sono comunque solo ipotesi e supposizioni.

Dietro questo scenario c'è il Mondiale che De Bruyne vuole giocare visto che sarà con ogni probabilità il suo ultimo. Per questo non vorrà forzare il suo rientro e tornerà a giocare solamente quando avrà la certezza che tutto sarà a posto, con il rischio di allungare i tempi ulteriormente e quindi porre delle riflessioni sul suo futuro.