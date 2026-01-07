De Bruyne torna a Napoli, tempi di recupero ancora lunghi: spunta l'ipotesi di addio verso l'Arabia Saudita

Il Napoli sta continuando a vincere facendo dimenticare a qualcuno forse che la squadra di Antonio Conte rimane ancora senza Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne.
Quest'ultimo, out dalla gara contro l'Inter del 25 ottobre, è stato lontano da Napoli negli ultimi due mesi per farsi seguire nella prima fase del recupero in Belgio. Ora però è pronto a tornare in città dove proseguirà le cure e inizierà la seconda fase di rientro dall'infortunio.
C'è però uno scenario proposto da Il Mattino che ipotizza una clamorosa possibile separazione tra il Napoli e De Bruyne nelle prossime settimane; situazione su cui impatta anche il Mondiale che si disputerà tra pochi mesi.