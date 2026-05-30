De Bruyne parla del rapporto con Conte e del suo futuro al Napoli: "Felice che sia andato via, visioni molto diverse, ho un anno di contratto ma voglio parlarne"

Ma cosa è successo tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne?

Il primo screzio tra i due risale alla sfida tra Milan e Napoli quando il tecnico lo richiamò in panchina al 72' e il campione belga non esitò a manifestare tutto il suo malcontento.

Una reazione che Conte aveva poi pesantemente redarguito in sala stampa: "Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata".

Successivamente i due si erano chiariti e l'allenatore aveva spiegato: "Chi non mi conosce incappa in qualche errore, sta a me ripristinare la situazione, ribadire alcuni concetti al gruppo in modo che una volta la concedi, la seconda volta no. Quello che avevo da comprendere l'ho compreso ed è stato tutto chiarito, patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia".

Amicizia che, in realtà, non è mai nata a giudicare dalle dichiarazioni di De Bruyne.