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Kevin De Bruyne NapoliGetty Images
Lelio Donato

De Bruyne parla del rapporto con Conte e del suo futuro al Napoli: "Felice che sia andato via, visioni molto diverse, ho un anno di contratto ma voglio parlarne"

Serie A
Napoli

Il campione belga confessa le difficoltà incontrate con il gioco di Conte e si dice felice del suo addio al Napoli. Ma sul futuro De Bruyne non si sbilancia: "Anche l'anno scorso si era parlato di certe cose e non se n'è fatto niente".

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Kevin De Bruyne esce allo scoperto e dal Belgio racconta le sue difficoltà al Napoli.

L'ex campione del Manchester City si è in particolare soffermato sul rapporto con Antonio Conte, del quale non condivide la visione calcistica.

De Bruyne si è dunque detto felice del suo addio ma non ha fatto promesse sul futuro a Napoli, chiedendo ulteriori garanzie dal punto di vista tecnico-tattico in vista della prossima stagione.

  • DE BRUYNE E LA "VISIONE DIFFERENTE" DI CONTE

    "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia.In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Ma comunque, ho sempre dato tutto per la squadra" ha dichiarato De Bruyne a 'Het Nieuwsblad'.

    Poi sottolinea: "Giochiamo in modo molto difensivo. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci goal. Quindi sai che le statistiche non saranno grandi...".

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  • FELICE PER L'ADDIO DI CONTE

    De Bruyne si è poi spinto oltre: "Se sono felice per la partenza di Conte? Per me sì. Per quanto mi riguarda, non era obbligato a restare".

    Il campione belga rimprovera all'ex tecnico di non aver rispettato le promesse: "L'anno scorso ci erano state promesse certe cose sul nostro modo di giocare, ma alla fine non se ne è fatto molto. L'ho trovato un peccato. Il gioco deve rimanere divertente e, purtroppo, questo aspetto mi è mancato un po'".

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  • DE BRUYNE RESTA AL NAPOLI?

    Per lo stesso motivo De Bruyne non si è sbilanciato sulla sua permanenza al Napoli nonostante l'addio di Conte e l'arrivo di un nuovo allenatore.

    "Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato" ha ricordato il belga.

  • LE INCOMPRENSIONI TRA DE BRUYNE E CONTE

    Ma cosa è successo tra Antonio Conte e Kevin De Bruyne?

    Il primo screzio tra i due risale alla sfida tra Milan e Napoli quando il tecnico lo richiamò in panchina al 72' e il campione belga non esitò a manifestare tutto il suo malcontento.

    Una reazione che Conte aveva poi pesantemente redarguito in sala stampa: "Mi auguro che fosse contrariato per il risultato, se lo fosse per altro ha preso la persona sbagliata".

    Successivamente i due si erano chiariti e l'allenatore aveva spiegato: "Chi non mi conosce incappa in qualche errore, sta a me ripristinare la situazione, ribadire alcuni concetti al gruppo in modo che una volta la concedi, la seconda volta no. Quello che avevo da comprendere l'ho compreso ed è stato tutto chiarito, patti chiari e amicizia lunga si dice a casa mia".

    Amicizia che, in realtà, non è mai nata a giudicare dalle dichiarazioni di De Bruyne.

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