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De Bruyne Napoli BolognaGetty
Antonio Torrisi

De Bruyne chiede il cambio ed esce nel finale di Napoli-Bologna: le condizioni del belga e perché Allegri lo ha sostituito

Serie A
Napoli vs Bologna
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Bologna

Il belga lascia il campo per far posto a Olivera: espressione dolorante, ma Allegri dopo la partita chiarisce come sta.

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Gli avevano chiesto quando l'Italia avrebbe visto il "vero Kevin De Bruyne". Lui ha risposto che questo, sì, questo è il vero De Bruyne. E aveva ragione, il belga, a dire così.

Perché in Napoli-Bologna ha fatto tutto ciò che gli è sempre stato richiesto, e non solo in Serie A: ha giocato bene, ha guidato la squadra alla vittoria e l'ha presa per mano anche in momenti della partita in cui la sorte non sembrava proprio girare a favore degli azzurri.

E, poi, ha chiesto il cambio: dolorante, De Bruyne ha lasciato il campo, ma Massimiliano Allegri al termine del match del Maradona ha chiarito quali sono le sue condizioni.

  • PERCHÉ DE BRUYNE HA CHIESTO IL CAMBIO IN NAPOLI-BOLOGNA

    All'87' di Napoli-Bologna Kevin De Bruyne si gira verso la panchina e fa ampi cenni. Vuole il cambio.

    Già da qualche minuto non sta benissimo: zoppica, fa qualche smorfia di dolore. Insomma, vuole essere sostituito.

    Precedentemente, il belga aveva provato a intervenire a centrocampo su Lewis Ferguson, allungando la gamba e sentendo tirare: per questo motivo una volta lasciato il campo per l'ingresso di Olivera tutti hanno temuto il peggio.

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  • COSA SI È FATTO DE BRUYNE IN NAPOLI-BOLOGNA

    Al termine del match, ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulle condizioni di De Bruyne.

    "Sta crescendo, va gestito. Oggi ha avuto solo dei crampi".

    Buone notizie, insomma, per il Napoli.

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