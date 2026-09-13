De Bruyne chiede il cambio ed esce nel finale di Napoli-Bologna: le condizioni del belga e perché Allegri lo ha sostituito

Gli avevano chiesto quando l'Italia avrebbe visto il "vero Kevin De Bruyne". Lui ha risposto che questo, sì, questo è il vero De Bruyne. E aveva ragione, il belga, a dire così.

Perché in Napoli-Bologna ha fatto tutto ciò che gli è sempre stato richiesto, e non solo in Serie A: ha giocato bene, ha guidato la squadra alla vittoria e l'ha presa per mano anche in momenti della partita in cui la sorte non sembrava proprio girare a favore degli azzurri.

E, poi, ha chiesto il cambio: dolorante, De Bruyne ha lasciato il campo, ma Massimiliano Allegri al termine del match del Maradona ha chiarito quali sono le sue condizioni.