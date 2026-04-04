De Bruyne e un Napoli da Scudetto: "Nel calcio le cose cambiano in fretta, vinciamo e vediamo cosa farà l'Inter"

Kevin De Bruyne è tornato in grande stile. Pienamente recuperato dal grave infortunio muscolare che lo ha mandato ko alla fine di ottobre, calciando un rigore contro l'Inter, il campione belga ha ricominciato a guidare il Napoli.
Verso cosa? Qualcuno parla di Scudetto. E nemmeno KDB chiude completamente la porta, considerando come la squadra di Conte abbia rosicchiato punti su punti all'Inter nelle ultime settimane.
Di questo ma anche del proprio ambientamento a Napoli, così come del posticipo contro il Milan e dei pensieri mentre la fine della carriera si avvicina, ha parlato De Bruyne in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.