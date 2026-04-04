De Bruyne e un Napoli da Scudetto: "Nel calcio le cose cambiano in fretta, vinciamo e vediamo cosa farà l'Inter"

"Perché il Napoli? Perché aveva il progetto migliore per me e per la mia famiglia. Volevo continuare a giocare ad alti livelli e a Napoli c'era la possibilità di farlo. Quindi è stata la scelta migliore per tutti. Devo cercare di essere felice nel mio lavoro e nella mia vita. Ho tre figli piccoli, una famiglia, e voglio fare il massimo per farli stare bene. Ovviamente è qualcosa di diverso rispetto all'Inghilterra, come mentalità, come clima, anche un modo di vivere differente. Non era facile cambiare dopo dieci anni a Manchester ma adesso ci siamo adattati, stiamo bene. E siamo tutti felici".