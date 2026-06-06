De Bruyne e Lukaku, futuro a Napoli tutto da scrivere: De Laurentiis non esclude l'addio, ma Allegri ha un piano preciso

Dopo una sola stagione, funestata peraltro da un grave infortunio e conseguente operazione che lo ha tenuto fuori a lungo, Kevin De Bruyne non si è sbilanciato sulla sua permanenza al Napoli.

"Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato" ha dichiarato De Bruyne nell'intervista rilasciata a 'Het Nieuwsblad'.

L'ex campione del Manchester City ha usato toni duri soprattutto nei confronti di Antonio Conte: "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Giochiamo in modo molto difensivo. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci goal. Quindi sai che le statistiche non saranno grandi...".

De Bruyne insomma per restare al Napoli chiede soprattutto garanzie tecnico-tattiche sulla possibilità di giocare un calcio che meglio si sposa con le sue caratteristiche.