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De Bruyne gfxGOAL
Lelio Donato

De Bruyne e Lukaku, futuro a Napoli tutto da scrivere: De Laurentiis non esclude l'addio, ma Allegri ha un piano preciso

Serie A
Napoli

I due giocatori del Belgio sono molto apprezzati dal prossimo tecnico Allegri ma De Laurentiis non ha escluso che possano lasciare Napoli questa estate. Dietro il possibile addio di Lukaku e De Bruyne motivi economici e ambientali.

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Il Napoli 2026/2027 ripartirà con Massimiliano Allegri in panchina e parecchie certezze, ma anche un paio di dubbi.

Il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku infatti resta tutto da decifrare nelle prossime settimane, probabilmente solo dopo i Mondiali in cui entrambi sono impegnati con la maglia del Belgio.

Aurelio De Laurentiis recentemente ha aperto al possibile addio di De Bruyne e Lukaku che non sono più giovanissimi e hanno due ingaggi molto pesanti.

Allegri però li apprezza molto e sarebbe ben lieto di lavorare insieme a loro, facendo di De Bruyne il suo 'Modric napoletano': cosa succederà?

  • LA POSIZIONE DEL NAPOLI SU DE BRUYNE E LUKAKU

    Aurelio De Laurentiis, come dicevamo sopra, non ha escluso l'addio di De Bruyne e Lukaku al Napoli.

    Il presidente del Napoli in tal senso è stato chiaro: "Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo tutti a lavorare cosa succederà. Vedremo cosa ne penserà l'allenatore nuovo.Poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? E' pieno di calciatori nel mondo".

    La sensazione è che la società non abbia particolarmente apprezzato la fuga di Lukaku in Belgio nella stagione appena conclusa e le recenti dichiarazioni in cui De Bruyne ha pubblicamente attacco l'ex allenatore Conte.

    C'è poi il nodo economico. Il Napoli punta ad abbassare sensibilmente il monte ingaggi, che nel caso di De Bruyne e Lukaku sono tra i più pesanti dell'intera rosa.

    De Bruyne guadagna 5,5 milioni di euro netti e ha un altro anno di contratto, con opzione per la stagione successiva. Lukaku invece percepisce 7,7 milioni di euro lordi risultando il secondo giocatore più pagato del Napoli proprio dietro il connazionale. Anche il suo contratto scade nel 2027.


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  • DE BRUYNE CHIEDE GARANZIE TECNICO-TATTICHE

    Dopo una sola stagione, funestata peraltro da un grave infortunio e conseguente operazione che lo ha tenuto fuori a lungo, Kevin De Bruyne non si è sbilanciato sulla sua permanenza al Napoli.

    "Ho ancora un anno di contratto, ma voglio parlarne. Anche l'anno scorso si è parlato di certe cose. 'Giocheremo in un certo modo e faremo questo e quello', ma non se n'è fatto nulla, ed è un peccato"  ha dichiarato De Bruyne nell'intervista rilasciata a 'Het Nieuwsblad'.

    L'ex campione del Manchester City ha usato toni duri soprattutto nei confronti di Antonio Conte: "Ovviamente è stato difficile per me perché Conte ha una visione del calcio molto diversa dalla mia. In realtà non ho mai avuto la possibilità di giocare nella mia posizione preferita. Giochiamo in modo molto difensivo. Se cerchi di vincere ogni partita con un solo goal di scarto con un 5-4-1, proponi un certo tipo di calcio. All'inizio della stagione giocavamo addirittura molto arretrati. Il nostro capocannoniere ha segnato dieci goal. Quindi sai che le statistiche non saranno grandi...".

    De Bruyne insomma per restare al Napoli chiede soprattutto garanzie tecnico-tattiche sulla possibilità di giocare un calcio che meglio si sposa con le sue caratteristiche.

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  • Romelu Lukaku NapoliGetty Images

    LUKAKU VUOLE RESTARE

    Chi invece sembra deciso a restare al Napoli nonostante i dissidi dell'ultima stagione è Romelu Lukaku.

    L'attaccante belga, intervistato da 'Sky Sport', ha confermato l'intenzione di onorare il suo contratto: "Ho detto che voglio rimanere? È così, voglio rimanere, sto bene a Napoli, mi ha dato tanto, dalla società al mister, ai compagni e i tifosi. Mi ha dato la mano quando tutti dicevano che sono morto e abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Io sono molto felice dove sto. Dopo il Mondiale ho un altro anno di contratto con il Napoli".

    Molto dipenderà proprio dalla rassegna iridata dove Lukaku, 33 anni appena compiuti e tanti problemi fisici alle spalle, è chiamato a dare precise garanzie al Napoli.

    Nella scorsa stagione di certo la società non ha apprezzato la scelta dell'attaccante di non rientrare a Napoli ma proseguire invece le cure in Belgio. Una rottura poi in parte ricucita ma che potrebbe avere il suo peso quando si dovrà decidere se puntare ancora su Lukaku.

  • IL PIANO DI ALLEGRI

    L'ultima parola sul futuro di De Bruyne e Lukaku al Napoli spetterà probabilmente a Massimiliano Allegri.

    Il prossimo allenatore in realtà sembra avere le idee piuttosto chiare e vorrebbe puntare su entrambi i giocatori.

    De Bruyne secondo il piano di Allegri sarà il leader tecnico e carismatico del suo Napoli, un po' come successo nell'ultima stagione con Luka Modric al Milan.

    Il tecnico livornese d'altronde apprezza da sempre i giocatori che portano in dote qualità ed esperienza. Doti che non mancano neppure a Lukaku.

    L'attaccante per caratteristiche piace molto ad Allegri che valuterà la sua condizione fisica. Ma nel caso in cui Lukaku fornisse garanzie potrebbe perfino insidiare il posto da titolare di Hojlund. O magari giocare insieme a lui, chissà.

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