De Bruyne e Lukaku, futuro a Napoli tutto da scrivere: De Laurentiis non esclude l'addio, ma Allegri ha un piano preciso

Il Napoli 2026/2027 ripartirà con Massimiliano Allegri in panchina e parecchie certezze, ma anche un paio di dubbi.
Il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku infatti resta tutto da decifrare nelle prossime settimane, probabilmente solo dopo i Mondiali in cui entrambi sono impegnati con la maglia del Belgio.
Aurelio De Laurentiis recentemente ha aperto al possibile addio di De Bruyne e Lukaku che non sono più giovanissimi e hanno due ingaggi molto pesanti.
Allegri però li apprezza molto e sarebbe ben lieto di lavorare insieme a loro, facendo di De Bruyne il suo 'Modric napoletano': cosa succederà?