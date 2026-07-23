De Bruyne, Anguissa, Zeballos, Lukaku, Buongiorno: cosa ha detto Manna in conferenza stampa sul mercato del Napoli

L'operazione Zeballos è ferma anche perchè l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che rischia di star fuori fino all'autunno, ha spinto la dirigenza azzurra a fare nuove riflessioni. "Noi siamo fermi come vedete, e c'è questa situazione di Buongiorno che un po' di apprensione ce la crea. L'infortunio di Alessandro ci ha colto un po' alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall'anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo valutando, è un'assenza pesante, per noi è un elemento di primo livello, aspettiamo Beukema, ma non abbiamo fretta. Gila? È un giocatore forte, monitoriamo sempre il mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando".