Ricca di spunti interessanti la conferenza stampa del direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna, che ha fatto il punto sul mercato del Napoli parlando del futuro di Kevin De Bruyne, Frank Zambo-Anguissa e Romelu Lukaku, ammettendo che l'infortunio di Buongiorno potrebbe cambiare le strategie degli azzurri e confermando l'interesse fortissimo per Exequiel Zeballos, talento in uscita dal Boca Juniors.
De Bruyne, Anguissa, Zeballos, Lukaku, Buongiorno: cosa ha detto Manna in conferenza stampa sul mercato del Napoli
"NON MI SONO PIACIUTE LE PAROLE DI DE BRUYNE"
Tra i nomi più chiacchierati c'è quello di Kevin De Bruyne, la cui permanenza a Napoli sembrava a rischio dopo le dichiarazioni del belga, ma Manna ha assicurato che il giocatore resterà in Italia.
"De Bruyne non deve prendere nessuna decisione, ha firmato per 2 anni più un'opzione, l'anno scorso s'è fatto male, fino a quando c'era è stato utile. Kevin è del Napoli, il mister non ha parlato con nessun giocatore prima, quando arriverà si metterà a disposizione come tutti. Ha avuto un anno complicato, è stato un investimento importante per termini economici e di appeal, ha reso meno per problemi ma è un campione e non vedo aspetti negativi. Ci portiamo dietro degli strascichi, sicuramente non ho gradito personalmente le sue dichiarazioni, ma ne parleremo, non c'è problema. Fa parte del progetto, non c'è niente da decidere".
"ANGUISSA NON È IN USCITA"
Destino analogo per Frank Zambo-Anguissa, altro giocatore che sembrava in uscita e che invece Manna ha blindato.
"Aveva un'opzione che abbiamo esercitato - ha spiegato il ds del Napoli - Anguissa è un giocatore importante, ha un contratto, non vedo necessità per negoziare, poi ne parleremo, ma non è in uscita. Insieme a lui decideremo, è un giocatore fondamentale, l'anno scorso è mancato più di 3 mesi e all'inizio era stato determinante. E' uno su cui il Napoli punta e riparte, è in scadenza sì, ma capiremo la sua volontà e la direzione. Lui è intelligente, molto, non credo ci saranno problemi.
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"LUKAKU? FAREMO DELLE VALUTAZIONI"
Diversa la situazione di Romelu Lukaku, che rischia di trovare poco spazio visto che la gerarchia in attacco è ben definita: il titolare, nelle strategie di Allegri e della società, sarà Rasmus Hojlund, per il quale è stato fatto un investimento molto importante in estate.
"Lukaku è in vacanza, sappiamo cos'ha passato a livello umano e professionale, ha fatto un buon mondiale, protagonista pur non giocando tutti i minuti e valuteremo, abbiamo investito tanto su Hojlund e dovremo far collimare le cose. In attacco non vedo problemi, abbiamo comprato una punta da 50 milioni, abbiamo valide alternative e c'è ancora Lukaku che rientra e valuteremo con lui cos'è più corretto. Io non vedo nessun problema. Un attaccante ad oggi non penso arriverà".
"ZEBALLOS? LO FAREMO, SE CI ASPETTERANNO..."
Manna ha poi ammesso apertamente che uno dei possibili arrivi in casa Napoli è quello dell'argentino Exequiel Zeballos, ala del Boca Juniors, seguito da diversi mesi dal club azzurro. Una trattativa che non si è ancora sbloccata perchè i partenopei vogliono prima sfoltire la rosa.
"Mi piace, ha interrotto un percorso importante per degli infortuni, un giocatore forte, come altri che noi trattiamo negli ultimi 6-8 mesi, fa parte del gioco. Poi le dinamiche del mercato cambiano e ti possono condizionare. Ci interessa, se ci saranno le condizioni lo faremo, altrimenti no, se ci aspetteranno lo aspetteremo... lui come tanti altri, poi fa tanto rumore perché è del Boca ed è in scadenza".
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"L'INFORTUNIO DI BUONGIORNO CI METTE IN APPRENSIONE"
L'operazione Zeballos è ferma anche perchè l'infortunio di Alessandro Buongiorno, che rischia di star fuori fino all'autunno, ha spinto la dirigenza azzurra a fare nuove riflessioni. "Noi siamo fermi come vedete, e c'è questa situazione di Buongiorno che un po' di apprensione ce la crea. L'infortunio di Alessandro ci ha colto un po' alla sprovvista, pensavamo di essere coperti nel ruolo con 5 centrali più Olivera. La patologia di Beukema, si trascina dall'anno scorso, sta facendo un lavoro conservativo, dovremmo averlo in gruppo verso la fine di Castel di Sangro. Aspettiamo Olivera che in nazionale ha fatto il difensore centrale. Stiamo valutando, è un'assenza pesante, per noi è un elemento di primo livello, aspettiamo Beukema, ma non abbiamo fretta. Gila? È un giocatore forte, monitoriamo sempre il mercato, siamo attenti e lo saremo fino alla fine. Noi abbiamo una rosa per competere, possiamo arrivare in fondo a tutte le competizioni, ma l'infortunio di Buongiorno un po' ci sta condizionando".
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