De Bruyne allo scoperto sul futuro: "Voglio giocare ad alti livelli". La trattativa col Napoli e le cifre, la concorrenza del Liverpool e le tentazioni MLS e Arabia Saudita Serie A Calciomercato Manchester City Premier League SSC Napoli

Il belga, che lascia il Manchester City in estate, lancia segnali sul futuro: trattativa in corso e nuovo incontro in programma la prossima settimana.