Davide Marchisio debutta con la Primavera: chi è il figlio del Principino che ha firmato il primo contratto da professionista con la Juventus

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La storia tra i Marchisio e la Juventus continua, da Claudio a Davide.
Il figlio primogenito dell'ex centrocampista bianconero, infatti, sta ripercorrendo le orme del padre e sogna di ripetere la sua carriera.
Un passo in tal senso è stato compiuto con la firma del primo contratto da professionista a cui, pochi giorni dopo, è seguito il debutto con la formazione Primavera seppure in amichevole.
Ma chi è Davide Marchisio? In che ruolo gioca e perché la Juventus ha deciso di fargli firmare un contratto?