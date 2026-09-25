Davide Marchisio debutta con la Primavera: chi è il figlio del Principino che ha firmato il primo contratto da professionista con la Juventus

Solo qualche giorno fa, il 21 settembre, la Juventus ha annunciato ufficialmente: "Un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus: Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028”.

Grande, ovviamente, la soddisfazione dell'ex bandiera bianconera e della moglie Roberta, che ha dedicato al figlio un post su Instagram per celebrare questo momento sottolineando: "Porti un cognome importante, un cognome che nel mondo della Juventus significa tanto. Un cognome che inevitabilmente porta con sé una storia, una responsabilità e delle aspettative.

E ancora: "Ma proprio per questo, forse, il tuo percorso è stato ancora meno scontato di quanto possa sembrare. Hai scelto di non essere semplicemente “il figlio di”, ma di provare a costruire il tuo nome, la tua strada e la tua storia".

Mentre il giovane Marchisio ha scritto: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la squadra che sogno e che amo fin da quando sono bambino. Continuerò a lavorare con molta ambizione e voglia di migliorare, dando tutto me stesso per questi colori. Fino alla fine”.