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Juventus v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Lelio Donato

Davide Marchisio debutta con la Primavera: chi è il figlio del Principino che ha firmato il primo contratto da professionista con la Juventus

Serie A
Juventus

Il primogenito di Claudio Marchisio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus e qualche giorno dopo ha già debuttato con la formazione Primavera bianconera, seppure in amichevole.

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La storia tra i Marchisio e la Juventus continua, da Claudio a Davide.

Il figlio primogenito dell'ex centrocampista bianconero, infatti, sta ripercorrendo le orme del padre e sogna di ripetere la sua carriera.

Un passo in tal senso è stato compiuto con la firma del primo contratto da professionista a cui, pochi giorni dopo, è seguito il debutto con la formazione Primavera seppure in amichevole.

Ma chi è Davide Marchisio? In che ruolo gioca e perché la Juventus ha deciso di fargli firmare un contratto?

  • CHI È DAVIDE MARCHISIO

    Figlio di Claudio Marchisio, storica bandiera della Juventus, proprio come il padre anche Davide veste la maglia bianconera da quando era piccolissimo.

    Davide ha compiuto 17 anni lo scorso agosto e all'inizio di questa stagione sportiva ha realizzato una rete storica, ovvero la prima della neonata selezione Under 18 della Juventus.

    Lo scorso anno invece il figlio di Marchisio militava nelle file dell'Under 17, con cui ha segnato tre goal in 23 presenze complessive tra cui quella nel derby della Mole contro il Torino.

    E qualche mese fa Luciano Spalletti lo aveva convocato per la prima volta con i grandi permettendogli di allenarsi alla Continassa insieme alla Prima squadra della Juventus.

    Davide, così come papà Claudio, gioca a centrocampo dove sta mettendo in mostra le sue qualità. La crescita del giovane Marchisio non è passata inosservata.

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  • IL PRIMO CONTRATTO CON LA JUVENTUS

    Solo qualche giorno fa, il 21 settembre, la Juventus ha annunciato ufficialmente: "Un nuovo Marchisio torna a firmare un contratto da professionista con la Juventus: Davide, il figlio di Claudio, sigla il primo accordo della sua carriera fino al 30 giugno 2028”.

    Grande, ovviamente, la soddisfazione dell'ex bandiera bianconera e della moglie Roberta, che ha dedicato al figlio un post su Instagram per celebrare questo momento sottolineando: "Porti un cognome importante, un cognome che nel mondo della Juventus significa tanto. Un cognome che inevitabilmente porta con sé una storia, una responsabilità e delle aspettative.

    E ancora: "Ma proprio per questo, forse, il tuo percorso è stato ancora meno scontato di quanto possa sembrare. Hai scelto di non essere semplicemente “il figlio di”, ma di provare a costruire il tuo nome, la tua strada e la tua storia".

    Mentre il giovane Marchisio ha scritto: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la squadra che sogno e che amo fin da quando sono bambino. Continuerò a lavorare con molta ambizione e voglia di migliorare, dando tutto me stesso per questi colori. Fino alla fine”.

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  • IL DEBUTTO IN PRIMAVERA

    Pochi giorni dopo la firma del contratto, Davide Marchisio ha fatto il suo debutto con la Primavera della Juventus.

    Il figlio di Claudio è subentrato durante il secondo tempo dell'amichevole contro l'Al Ain. Un debutto a dire il vero non troppo fortunato.

    I giovani bianconeri infatti sono stati sconfitti confermando le difficoltà già palesate in questo avvio di stagione in campionato, dove attualmente la squadra allenata da Simone Padoin occupa il penultimo posto e non hanno ancora mai vinto.

    Davide Marchisio però si è subito messo in mostra con una conclusione verso la porta avversaria, seppure strozzata e di fatto non troppo pericolosa per il portiere avversario.

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  • LA CARRIERA DI CLAUDIO MARCHISIO

    Claudio Marchisio ha speso quasi tutta la sua carriera da calciatore in bianconero.

    Fatta eccezione per una breve parentesi in prestito all'Empoli, infatti, l'ex centrocampista ha vestito la maglia della Juventus ininterrottamente per venticinque anni dal 1993 al 2018, quando si era trasferito allo Zenit San Pietroburgo.

    La storia di Claudio Marchisio è quella di un sogno realizzato dato che lui, nato a Torino, col club per cui ha sempre fatto il tifo fin da bambino ha vinto quasi tutto.

    A partire dal Torneo di Viareggio e dal campionato Primavera, fino ad arrivare ai sette Scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

    Il vero grande rimpianto si chiama invece Champions League, sfiorata due volte e sfumata sempre in finale contro Barcellona e Real Madrid.

    Marchisio ha poi chiuso anticipatamente la sua carriera a soli 33 anni a causa dei problemi ad un ginocchio. Il 17 aprile del 2016 infatti aveva rimediato la rottura del legamento crociato e di fatto, da quel giorno, non sarebbe più tornato agli stessi livelli pre-infortunio.

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