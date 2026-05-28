Davide Ancelotti ha raggiunto un accordo per guidare una squadra di Ligue 1: è il suo secondo incarico da allenatore dopo l'esperienza da vice al Real Madrid

Secondo RMC Sport, il Lille ha trovato un accordo di massima per nominare Davide come nuovo allenatore dopo l’addio di Genesio. Il tecnico francese ha lasciato il club pur avendo condotto i “Dogues” al terzo posto in Ligue 1 e alla qualificazione diretta in Champions League. Il suo successore, 36enne italiano, vanta esperienza internazionale e torna in Europa dopo un periodo in Sudamerica.