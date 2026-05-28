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Davide Ancelotti ha raggiunto un accordo per guidare una squadra di Ligue 1: è il suo secondo incarico da allenatore dopo l'esperienza da vice al Real Madrid
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Il Lille si assicura Ancelotti
Secondo RMC Sport, il Lille ha trovato un accordo di massima per nominare Davide come nuovo allenatore dopo l’addio di Genesio. Il tecnico francese ha lasciato il club pur avendo condotto i “Dogues” al terzo posto in Ligue 1 e alla qualificazione diretta in Champions League. Il suo successore, 36enne italiano, vanta esperienza internazionale e torna in Europa dopo un periodo in Sudamerica.
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La familiarità facilita una transizione senza intoppi
Secondo MARCA, il club dell’Hauts-de-France ha chiuso le trattative con l’allenatore italiano e attende solo l’annuncio ufficiale. Davide parla già francese e conosce bene il campionato, avendo lavorato come preparatore atletico al Paris Saint-Germain dal 2012 al 2013 con suo padre. La sua familiarità con il calcio francese lo rende il candidato ideale per guidare l’ambiziosa nuova era del club.
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Il percorso professionale in continua evoluzione di Davide
La nomina rappresenta una tappa fondamentale per Davide, che lascia il Botafogo pur restando vice allenatore della Nazionale brasiliana.
In precedenza, come braccio destro di Spalletti in club europei, ha totalizzato 15 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte in 33 partite con il Brasile prima di entrare nello staff della Seleção nel marzo 2026.
Al Lille subentra nell’unica squadra che dal 2018 ha interrotto il dominio del PSG, vincendo la Ligue 1 nel 2021.
- AFP
Il progetto della Champions League ci aspetta
Davide esordisce con una sfida di alto livello: preparare il Lille per la Champions League 2026-27. Potrà contare su elementi chiave come l’attaccante Matias Fernandez-Pardo, appena convocato nella nazionale belga. In un mercato estivo competitivo, il giovane allenatore deve rafforzare la squadra per colmare il divario con il PSG campione in carica e proseguire la crescita del Lille.
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