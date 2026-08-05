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Lelio Donato

David sostituito dopo mezz'ora di Chelsea-Juventus: infortunio o scelta tecnica? La spiegazione di Spalletti sul cambio

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L'attaccante canadese, subentrato all'inizio del secondo tempo di Chelsea-Juventus, è stato sostituito col giovane Durmisi. Ma alla base del cambio di Jonathan David non c'è nessun infortunio.

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La Juventus vince contro il Chelsea grazie al primo goal di Edon Zhegrova in bianconero. Ma a fare parlare è ancora Jonathan David.

Spalletti ha infatti inserito l'attaccante canadese all'inizio della ripresa ma lo ha sostituito dopo appena mezz'ora.

Un cambio che non è legato a problemi fisici e ha fatto subito molto discutere. Si è trattato davvero di una scelta tecnica o c'è un'altra spiegazione?

A chiarire quanto è davvero accaduto durante Chelsea-Juventus è stato Luciano Spalletti intervistato da 'Sky Sport'.

  • I MOTIVI DEL CAMBIO: COSA HA DETTO SPALLETTI

    Luciano Spalletti, pur ancora privo di Randal Kolo Muani, ha schierato titolare Arek Milik contro il Chelsea.

    David è subentrato nella ripresa ma è stato richiamato in panchina prima della fine per inserire il diciottenne Durmisi.

    Un cambio che molti avevano visto come punitivo ma che Spalletti ha chiaramente spiegato: "David l'ho sostituito perché doveva giocare soltanto mezz'ora".

    Nessun caso insomma bensì una oculata gestione delle energie per un giocatore che si allena solo da pochi giorni insieme ai compagni.

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  • COME HA GIOCATO DAVID

    Chiarito il motivo del cambio, analizziamo ora la prova offerta da Jonathan David nella mezz'ora in cui ha giocato.

    Anche contro il Chelsea l'attaccante canadese non ha particolarmente brillato. E non solo a causa di una condizione fisica ovviamente lontana da quella ottimale.

    David, servito in profondità da Cabal, poco prima del goal di Zhegrova ad esempio ha avuto un'ottima occasione per concludere a rete ma, invece di tirare, ha preferito servire un compagno che non c'era a centro area.

    Una scelta sbagliata concettualmente e che conferma la scarsa lucidità sotto porta. Di certo non il modo migliore per convincere Spalletti a tenerlo in rosa.

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  • I NUMERI CON LA JUVENTUS

    Jonathan David è arrivato alla Juventus l'estate scorsa a parametro zero e sembrava destinato a diventare l'attaccante titolare.

    Dopo un discreto avvio, con un goal e un assist nelle prime tre presenze in Serie A, David si è invece completamente perso.

    Il periodo migliore lo ha vissuto tra gennaio e febbraio, quando ha segnato quattro goal goal e fornito altri due assist in cinque partite.

    Ma la sua prima stagione in bianconero si è conclusa con appena otto reti in quarantasei presenze complessive. Poco, troppo poco.

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  • UN FUTURO INCERTO

    Ecco perché, dopo una sola stagione, il futuro di David alla Juventus è tutt'altro che certo.

    Spalletti ha chiesto alla società l'acquisto di un altro attaccante oltre a Randal Kolo Muani. Il tecnico vuole una prima punta di peso in grado di riempire l'area di rigore.

    Qualità che di certo non è quella principale di David, come peraltro ha più volte sottolineato lo stesso Spalletti negli scorsi mesi.

    Nel caso in cui la Juventus dovesse davvero acquistare un'altra punta gli spazi per il canadese si restringerebbero ulteriormente anche se trovagli una sistemazione non sarà semplice, soprattutto a causa dell'alto ingaggio.

    David infatti guadagna attualmente circa 6 milioni di euro netti a stagione più bonus.

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