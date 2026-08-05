David sostituito dopo mezz'ora di Chelsea-Juventus: infortunio o scelta tecnica? La spiegazione di Spalletti sul cambio









La Juventus vince contro il Chelsea grazie al primo goal di Edon Zhegrova in bianconero. Ma a fare parlare è ancora Jonathan David.

Spalletti ha infatti inserito l'attaccante canadese all'inizio della ripresa ma lo ha sostituito dopo appena mezz'ora.

Un cambio che non è legato a problemi fisici e ha fatto subito molto discutere. Si è trattato davvero di una scelta tecnica o c'è un'altra spiegazione?

A chiarire quanto è davvero accaduto durante Chelsea-Juventus è stato Luciano Spalletti intervistato da 'Sky Sport'.