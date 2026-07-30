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David Neres NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

David Neres in uscita dal Napoli: da protagonista dello Scudetto a sacrificabile, cos'è cambiato in un anno

Calciomercato
Serie A
Napoli
David Neres

Il brasiliano, sempre alle prese col recupero dall'infortunio, può essere ceduto in caso di offerte allettanti: il suo entourage sarebbe già stato informato dalla società. Storia di un declino improvviso.

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Come può cambiare una vita, nonché una carriera, nel giro di un anno. Chiedere per informazioni a David Neres: uno che 12 mesi fa, di questi tempi, era e rappresentava tutt'altro rispetto a quel che è oggi.

Secondo Il Mattino, proprio Neres è uno degli elementi sacrificabili sul mercato in vista della prossima stagione. Non si può parlare di esubero, questo no, ma una permanenza in vista della prossima stagione non è neppure scontata. Anzi: di fatto, secondo il quotidiano, l'ex esterno del Benfica sarebbe proprio in uscita.

Neres sarà dunque uno dei 25 giocatori che - Aurelio De Laurentiis dixit - nei piani del Napoli dovrebbero andarsene durante la finestra estiva del mercato? Forse. La possibilità c'è, eccome. E le motivazioni a sostegno della tesi pure.


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    Scrive il quotidiano che l'entourage di Neres sarebbe già stato informato delle intenzioni societarie del Napoli: in caso di arrivo di una buona offerta, il club non si opporrà a una sua cessione.

    Il "problema" qual è? Che un'offerta vera e propria per il brasiliano ancora non è arrivata. E dunque si dovrà giocoforza attendere per capire quale sarà il destino del calciatore.

    Negli ultimi tempi si è parlato del Galatasaray, sei mesi dopo l'affare Noa Lang, come di possibile destinazione di Neres. E pure il nome del Cruzeiro è stato inserito nel calderone. A un mese dalla fine del mercato, in realtà, poco si sta muovendo.

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  • David Neres SupercoppaGetty Images

    DA UOMO SCUDETTO A SACRIFICABILE

    Un anno fa, uno scenario del genere non l'avrebbe potuto prevedere praticamente nessuno. Ma in un anno, come detto, possono cambiare molte cose. E l'andamento di molte carriere.

    Nel maggio del 2025, Neres festeggiava assieme ai propri compagni e ad Antonio Conte la conquista del quarto Scudetto della storia del Napoli. Da protagonista, nonostante un paio di infortuni muscolari ne avessero minato la conclusione della stagione, facendogli alla fine perdere il posto da titolare.

    In precedenza Neres aveva avuto un grande merito: quello di sopperire in qualche modo la dolorosissima cessione a campionato in corso di Kvaratskhelia al PSG, prendendo il suo posto a sinistra. Senza fare il Kvara, perché in pochi al mondo ci riescono, ma dando un contributo sostanzioso alla causa partenopea.



    Due goal e 6 assist in 28 presenze: questo recita il bottino di Neres nel 2024/2025. Numeri apparentemente normali, ma a un certo punto Neres era diventato importantissimo per il Napoli. Lo Scudetto recava in calce, ben visibile, anche la sua firma.

    E che dire della Supercoppa Italiana conquistata dal Napoli poco prima di Natale? Lì l'autografo di Neres è stato enorme, non solo visibile. Un graffio nella semifinale contro il Milan, addirittura due nella finale vinta 2-0 contro il Bologna. Autentico mattatore della competizione, David si è in pratica preso il trofeo da solo.

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  • GLI INFORTUNI

    Cos'è successo, dunque, per arrivare a questo punto? Semplice: Neres è entrato in una spirale di infortuni dalla quale non è più riuscito a vedere completamente la luce.

    Neres avrebbe pure cominciato col piede giusto (il sinistro, nel suo caso) anche il 2025/26: tra la fine di ottobre e l'inizio di dicembre ha messo in fila tre reti e altrettanti assist, consolidandosi nuovamente nell'undici di partenza di Conte dopo aver messo assieme appena qualche spezzone nelle prime partite.

    A partire da gennaio, il suo mondo si è ribaltato. In negativo. Una distorsione alla caviglia, di fatto, gli ha fatto perdere praticamente tutta la seconda metà della stagione. E quel "praticamente" è legato solo alla mezz'ora o poco più in cui Conte lo ha tenuto in campo contro il Parma, a metà gennaio, prima inserendolo al posto di Lang e poi riportandolo in panchina tra lo stupore dei suoi stessi compagni.

    "Aveva dato la disponibilità per giocare uno spezzone di partita - ha spiegato il vice del tecnico, Cristian Stellini, dopo quella partita - ma quando è entrato, tra scatti e cambi di direzione, ha sentito ancora dolore e abbiamo deciso per il cambio".

    Morale della favola: Neres si è dovuto operare e non è più tornato in campo. Ha visto la convocazione alla penultima contro il Pisa e all'ultima contro l'Udinese, sì, ma Conte non gli ha concesso neppure un minuto.

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  • L'ABBONDANZA DI ESTERNI

    La notizia peggiore è che Neres non si è ancora potuto mettere in luce agli occhi di Massimiliano Allegri, il suo nuovo allenatore. Non completamente, almeno. Il sudamericano è regolarmente presente a Dimaro per il ritiro, qualche giorno fa è tornato ad allenarsi in gruppo, ma il debutto in amichevole deve ancora avvenire.

    Sarà mercoledì della prossima settimana contro l'Osasuna? Possibile: starà allo staff medico del Napoli, ad Allegri e allo stesso Neres valutare i rischi di possibili nuove ricadute. Intanto l'ex tecnico del Milan, che ha già scelto di puntare sul 4-3-3, si sta affidando ad altri esterni. Che non sono pochi.

    Se Vergara è stato arretrato a fare la mezzala, Matteo Politano e Alisson Santos sono i due elementi oggi titolari ai fianchi del centravanti Hojlund. In rosa c'è pure Noa Lang, un altro che non è per nulla certo di rimanere. Oltre a Leonardo Spinazzola, che può agire anche in un tridente.

    Neres, in questo momento, è nelle retrovie. Senza quell'infortunio alla caviglia sarebbe probabilmente un titolare, ma la condizione è ancora da riacquistare e l'estate si avvia a passi da gigante verso l'inizio del nuovo campionato. Con un mercato in mezzo. E la seria possibilità che David se ne vada a giocare altrove.

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