David Neres in uscita dal Napoli: da protagonista dello Scudetto a sacrificabile, cos'è cambiato in un anno

Come può cambiare una vita, nonché una carriera, nel giro di un anno. Chiedere per informazioni a David Neres: uno che 12 mesi fa, di questi tempi, era e rappresentava tutt'altro rispetto a quel che è oggi.
Secondo Il Mattino, proprio Neres è uno degli elementi sacrificabili sul mercato in vista della prossima stagione. Non si può parlare di esubero, questo no, ma una permanenza in vista della prossima stagione non è neppure scontata. Anzi: di fatto, secondo il quotidiano, l'ex esterno del Benfica sarebbe proprio in uscita.
Neres sarà dunque uno dei 25 giocatori che - Aurelio De Laurentiis dixit - nei piani del Napoli dovrebbero andarsene durante la finestra estiva del mercato? Forse. La possibilità c'è, eccome. E le motivazioni a sostegno della tesi pure.
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