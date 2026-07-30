David Neres in uscita dal Napoli: da protagonista dello Scudetto a sacrificabile, cos'è cambiato in un anno

Cos'è successo, dunque, per arrivare a questo punto? Semplice: Neres è entrato in una spirale di infortuni dalla quale non è più riuscito a vedere completamente la luce.

Neres avrebbe pure cominciato col piede giusto (il sinistro, nel suo caso) anche il 2025/26: tra la fine di ottobre e l'inizio di dicembre ha messo in fila tre reti e altrettanti assist, consolidandosi nuovamente nell'undici di partenza di Conte dopo aver messo assieme appena qualche spezzone nelle prime partite.

A partire da gennaio, il suo mondo si è ribaltato. In negativo. Una distorsione alla caviglia, di fatto, gli ha fatto perdere praticamente tutta la seconda metà della stagione. E quel "praticamente" è legato solo alla mezz'ora o poco più in cui Conte lo ha tenuto in campo contro il Parma, a metà gennaio, prima inserendolo al posto di Lang e poi riportandolo in panchina tra lo stupore dei suoi stessi compagni.

"Aveva dato la disponibilità per giocare uno spezzone di partita - ha spiegato il vice del tecnico, Cristian Stellini, dopo quella partita - ma quando è entrato, tra scatti e cambi di direzione, ha sentito ancora dolore e abbiamo deciso per il cambio".

Morale della favola: Neres si è dovuto operare e non è più tornato in campo. Ha visto la convocazione alla penultima contro il Pisa e all'ultima contro l'Udinese, sì, ma Conte non gli ha concesso neppure un minuto.