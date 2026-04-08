David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic Serie A Juventus Atalanta vs Juventus Atalanta

Vlahovic si è fermato di nuovo per infortunio e al momento nell'attacco della Juventus non ci sono gerarchie fisse: chi giocherà titolare contro l'Atalanta tra David, Boga e Milik? Openda sembra ormai ai margini.

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