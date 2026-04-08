David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic

Il nuovo infortunio di Vlahovic rimescola le carte nell'attacco della Juventus.
In questi mesi Spalletti aveva spesso puntato su David come punto di riferimento offensivo ma nelle ultime partite ha provato l'opzione con uno tra Boga e Yildiz come falso 9.
Inoltre nelle rotazioni è rientrato anche Milik, finalmente tornato a disposizione dopo quasi due anni di assenza. Mentre sembra ormai definitivamente ai margini Lois Openda, neppure subentrato nelle ultime uscite.
Ma chi giocherà titolare in attacco nella prossima partita della Juventus contro l'Atalanta?