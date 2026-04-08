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David Boga MilikGetty Images
Lelio Donato

David, Boga o Milik: chi gioca titolare in attacco per Atalanta-Juventus, la scelta di Spalletti senza Vlahovic

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Vlahovic si è fermato di nuovo per infortunio e al momento nell'attacco della Juventus non ci sono gerarchie fisse: chi giocherà titolare contro l'Atalanta tra David, Boga e Milik? Openda sembra ormai ai margini.

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Il nuovo infortunio di Vlahovic rimescola le carte nell'attacco della Juventus.

In questi mesi Spalletti aveva spesso puntato su David come punto di riferimento offensivo ma nelle ultime partite ha provato l'opzione con uno tra Boga e Yildiz come falso 9.

Inoltre nelle rotazioni è rientrato anche Milik, finalmente tornato a disposizione dopo quasi due anni di assenza. Mentre sembra ormai definitivamente ai margini Lois Openda, neppure subentrato nelle ultime uscite.

Ma chi giocherà titolare in attacco nella prossima partita della Juventus contro l'Atalanta?

  • UN'ALTRA OCCASIONE PER DAVID?

    Dopo due panchine consecutive il canadese è tornato titolare a sorpresa per Juventus-Genoa.

    David non ha particolarmente brillato, anche se nel secondo tempo ha sfiorato il goal con un bel tiro da fuori che si è stampato sul palo.

    L'ultima rete dell'ex Lille in campionato risale ormai a più di due mesi fa contro il Parma. Mentre nelle successive sette presenze non è mai riuscito a segnare.

    Non è però escluso che David possa avere un'altra occasione da titolare già contro l'Atalanta.

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  • BOGA O YILDIZ FALSO 9?

    Nelle ultime due gare prima della sosta, contro Udinese e Sassuolo, Spalletti aveva lanciato Jeremie Boga titolare.

    Inizialmente schierato largo a sinistra con Kenan Yildiz falso 9, l'esterno è stato poi accentrato e in quel ruolo ha trovato anche il goal.

    Boga assicura velocità e imprevedibilità all'attacco della Juventus ma non può certo fare da riferimento o giocare spalle alla porta. Inoltre ha spesso dimostrato di essere ancora più determinante quando subentra in corsa.

    Mentre schierare Yildiz nel ruolo di falso 9 significa depotenziare parecchio il talento del turco, che preferisce partire largo per poi eventualmente accentrarsi e cercare la conclusione.

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  • IL RITORNO DI MILIK

    Per un Vlahovic che si ferma di nuovo sembra invece davvero finito il lunghissimo calvario di Arek Milik.

    L'attaccante polacco, che non giocava praticamente da due anni dopo una serie di infortuni, è tornato in campo prima della sosta.

    E contro il Genoa ha messo insieme una buona mezz'ora mostrando le qualità che avevano portato il Napoli a puntare su di lui per il post Higuain.

    La condizione, ovviamente, non può essere ancora quella ottimale ma Milik rappresenta un'alternativa di livello dalla panchina.

  • Galatasaray-vs-Juventus-Champions-League-2025-26-KO-play-offs-1sAFP

    OPENDA FUORI DAL PROGETTO

    Chi invece difficilmente troverà spazio nelle ultime giornate di campionato è Openda.

    Il belga è ormai completamente fuori dal progetto di Luciano Spalletti per il quale è l'ultimissima scelta in attacco.

    Tanto che Openda nelle quattro partite contro Pisa, Udinese, Sassuolo e Genoa non è subentrato restando seduto in panchina.

    Un segnale chiaro di come la sua breve esperienza alla Juventus sia da considerarsi già finita nonostante il riscatto obbligatorio da circa 40 milioni di euro.

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