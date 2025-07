David alla Juventus, è fatta: accordo raggiunto, i dettagli dell'operazione

Il club bianconero ha chiuso per l'arrivo del centravanti canadese: approda a Torino a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Lille.

Archiviata l'uscita di scena dal Mondiale per Club, per la Juventus è giunto il momento di focalizzarsi esclusivamente sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione che scatterà, per i bianconeri, domenica 24 agosto contro il Parma.

Nella fattispecie i bianconeri hanno chiuso per l'arrivo di Jonathan David. Come riferito da Fabrizio Romano, il club piemontese ha affondato il colpo per portare a Torino il centravanti canadese che ha lasciato il Lille lo scorso 30 giugno dopo la scadenza del contratto che lo legava al club francese.

Il bomber canadese, classe 2000, sarà dunque il primo colpo estivo della Vecchia Signora.