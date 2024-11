Darmian vuole chiudere all’Inter: “Non farò l’allenatore. A volte le sconfitte insegnano molto di più di una vittoria. La Premier era un altro mondo”.

Gioie e dolori. La seconda stella conquistata con l’Inter e l’amarezza del rigore fallito a Euro 2016 e la finale di Champions League persa a Istanbul contro il Manchester City con i nerazzurri.

Matteo Darmian si è raccontato ai microfoni di Cronache di Spoglatoio. Il jolly della Beneamata ha parlato a tutto tondo della sua vita professionale e privata, toccando alcuni temi come quello della paternità.

Una chiacchierata in cui ha esternato emozioni e sensazioni, ripercorrendo tappe fondamentali della sua vita sia come calciatore e come uomo.

Ora Darmian già pensa al futuro e a quello che farà dopo essersi ritirato. Il calciatore classe 1989 ha confessato di voler concludere il suo percorso da giocatore in nerazzurro e di voler proseguire la carriera nel ruolo di dirigente.