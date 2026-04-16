Dario Silva si racconta: “Ho perso una gamba per una fetta di torta. A Cagliari ero la ‘scimmietta’”

La vita che cambia improvvisamente per una distrazione di pochi secondi. “Una fetta di torta era rimasta incastrata nei pedali del mio pick-up, mi sono distratto per prenderla e mi schiantai contro il guardrail. Mi amputarono parte della gamba destra, volevo morire”.

L’episodio risale al 2006 e la confessione è di Dario Silva, ex attaccante uruguaiano che in Italia e a Cagliari ricordano molto bene, visto che ha indossato la maglia rossoblù dal 1995 al 1998.

Dell’episodio che gli ha cambiato per sempre la vita, dei suoi trascorsi in Sardegna e di tanto altro ha parlato lo stesso Dario Silva intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’.