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Nino Caracciolo

Dario Silva si racconta: “Ho perso una gamba per una fetta di torta. A Cagliari ero la ‘scimmietta’”

Serie A
Cagliari

L’uruguaiano, oggi 53enne, racconta l’incidente che gli ha segnato la vita e ripercorre gli anni vissuti con il Cagliari: “Volevo morire, ma ora so cos’è la felicità”.

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La vita che cambia improvvisamente per una distrazione di pochi secondi. “Una fetta di torta era rimasta incastrata nei pedali del mio pick-up, mi sono distratto per prenderla e mi schiantai contro il guardrail. Mi amputarono parte della gamba destra, volevo morire”.

L’episodio risale al 2006 e la confessione è di Dario Silva, ex attaccante uruguaiano che in Italia e a Cagliari ricordano molto bene, visto che ha indossato la maglia rossoblù dal 1995 al 1998.

Dell’episodio che gli ha cambiato per sempre la vita, dei suoi trascorsi in Sardegna e di tanto altro ha parlato lo stesso Dario Silva intervistato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

  • LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

    Dario Silva, oggi 53enne, rivive i tragici momenti dell’incidente. “Stavo guidando in autostrada a velocità moderata. A un certo punto, cercando qualcosa da mangiare, ho notato una fetta di torta caduta vicino ai pedali. Mi sono chinato un attimo per prenderla, ma in quell’istante ho perso completamente il controllo del pick-up. Ho sbandato e sono finito contro il guardrail”.

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  • “IN COMA PER GIORNI, PENSAVO DI MORIRE”

    L’uruguaiano continua a rivivere quei terribili momenti. “Le mie gambe rimasero incastrate tra le lamiere. Una volta liberato, sono riuscito a uscire dal finestrino, poi non ricordo nulla. Sono stato in coma per giorni. La gamba destra era gravemente compromessa, dovevo amputarla. In quel momento pensavo di morire. Vedere la sofferenza della mia famiglia, però, mi ha dato la forza di andare avanti. Mesi dopo sono andato in Italia per l’impianto di una protesi”.

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  • “SI PUÒ ESSERE FELICI ANCHE SENZA UNA GAMBA”

    Il momento più buio della sua vita però è ormai alle spalle, come racconta lo stesso Dario Silvia. Anche senza una gamba si può essere felici. Fortunatamente mi ero già ritirato dal calcio. Nel 2012 ho avuto l’opportunità di partecipare alle Paralimpiadi di Londra, nel canottaggio, ma per vari motivi non ci sono riuscito. Lo sport resta una parte fondamentale della mia vita: vado spesso in bicicletta e nel 2009 sono tornato in campo per una partita di beneficenza”.

  • “A CAGLIERI ERO ‘LA SCIMMIETTA’”

    Dario Silva riavvolge il nastro dei ricordi fino al 1995, anno del suo arrivo al Cagliari dove per tutti era ‘Sa Pibinca’. “Quel nome me lo diede Massimiliano Medda, un comico cagliaritano. In sardo significa “scimmietta”: ero un attaccante sempre in movimento, mi appiccicavo agli avversari e davo fastidio. A volte ero ingestibile e, senza fare male, tiravo anche qualche calcetto ai difensori per stuzzicarli”.

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  • "MI VOLEVA IL REAL. RIMPIANTO? IL MILAN"

    Goal e prestazioni importanti con la maglia del Cagliari tanto da attirare l’attenzione anche del Real Madrid: “Mi volevano, ma penso che per questioni burocratiche il trasferimento non si concretizzò. Alla fine, firmai per l’Espanyol”. Il rimpianto più grande però è un altro: Non essere andato al Milan, la squadra che ho sempre tifato. Gullit e Van Basten sono stati i miei idoli”.

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