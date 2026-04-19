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Kevin Danso Tottenham 2025-26Getty
Leonardo Gualano

Danso vittima di insulti razzisti, la reazione del Tottenham: "Atti vili e disumanizzanti, ci siamo rivolti alle autorità"

Premier League
Tottenham Hotspur

Insulti razzisti a Danso dopo l'errore col Brighton, la condanna del Tottenham: "Episodi ripugnanti, stiamo prendendo provvedimenti".

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Una beffa atroce che rischia di avere un peso specifico importantissimo nella corsa del Tottenham verso la salvezza.

Gli Spurs, sabato pomeriggio, non sono riusciti ad andare oltre ad un 2-2 interno contro il Brighton che rende ancora più complicata la loro situazione in Premier League.

Gli ospiti sono riusciti a trovare la rete del pareggio in pieno recupero al 95' con Rutter, che ha chiuso al meglio un'azione che era stata innescata da un grave errore di Danso.

Proprio il difensore del Tottenham, dopo il triplice fischio finale, sui social è stato vittima di una lunga serie di attacchi anche di stampo razzista, che il suo club ha fermamente condannato.

  • L'ERRORE DI DANSO

    Al 95', quando il Tottenham, che non vince una partita in campionato dal dicembre 2025 e che occupa la terzultima posizione in classifica, era in vantaggio per 2-1, Danso, in fase di disimpegno si è fatto rubare il pallone in piena area di rigore da Van Hecke.

    Un errore che è costato carissimo, visto che proprio Van Hecke ha poi trovato il varco giusto per servire Rutter che con un tiro imparabile ha trafitto Kinsky per il definitivo 2-2.

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  • DANSO VITTIMA DI INSULTI RAZZISTI

    Subito dopo la partita, Kevin Danso è diventato vittima di una lunga serie di attacchi anche di stampo razzista, che il Tottenham ha duramente condannato attraverso un comunicato ufficiale.

    "Dalla partita di ieri contro il Brighton, disputata durante il weekend "No Room For Racism" della Premier League, Kevin Danso è stato, e continua ad essere, oggetto di gravi e ripugnanti insulti razzisti sui social media.

    Abbiamo assistito a episodi di razzismo vili e disumanizzanti. Un comportamento che costituisce senza dubbio un reato penale. Non sarà tollerato".

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  • "STIAMO PRENDENDO PROVVEDIMENTI"

    Nel suo lungo comunicato, il Tottenham ha annunciato che si è già rivolto alle autorità al fine che i responsabili degli insulti rivolti a Danso vengano individuati e puniti.

    "Il club sta prendendo provvedimenti immediati. Stiamo segnalando tutti i contenuti identificati alla Polizia Metropolitana e alle autorità competenti del Paese di residenza dei responsabili, nonché alle piattaforme social interessate. Faremo pressione affinché vengano presi i provvedimenti più severi possibili contro ogni singola persona che identificheremo.

    Kevin ha il nostro pieno e incondizionato supporto, come giocatore e come persona. Nessuno in questo club sarà mai lasciato solo di fronte a tutto questo.

    Niente, che si tratti di forma fisica o di posizione in classifica, può mai giustificare o spiegare gli insulti razzisti. Non c'è alcun legame tra le prestazioni in campo e il diritto di discriminare un giocatore. Le critiche alle prestazioni fanno parte del gioco. Il razzismo no.

    Collaboriamo con terze parti specializzate nel monitoraggio degli abusi online, nell'indagine sugli incidenti e nell'identificazione dei responsabili.

    Chi commette abusi rischia pene detentive, divieti di accesso agli stadi, precedenti penali, multe, misure alternative alla detenzione o programmi educativi imposti dalla polizia. Abbiamo ottenuto condanne penali a seguito di abusi nei confronti del nostro staff e dei nostri giocatori, inclusi individui residenti all'estero, e abbiamo anche emesso divieti a tempo indeterminato di accesso al Club.

    Chiediamo a X, Instagram e a tutte le piattaforme di agire rapidamente e con decisione quando vengono segnalati abusi razzisti. Incoraggiamo inoltre chiunque assista a questo tipo di abusi a segnalarcelo direttamente all'indirizzo report@tottenhamhotspur.com, in modo che possiamo intraprendere le azioni più incisive possibili.

    Non c'è posto per il razzismo al Tottenham Hotspur. Non c'è posto per il razzismo nel calcio".


  • "NON DEVE ESSERCI POSTO PER IL RAZZISMO"

    Lo stesso Danso, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha commentato la situazione che si è venuta a creare dopo la partita con il Brighton.

    "Non è stato il risultato di cui avevamo bisogno ieri. Abbiamo dato tutto, impariamo e andiamo avanti. Ho visto anche i commenti. Gli insulti razzisti non hanno posto in questo sport né in nessun altro. Ma non mi definiscono e non mi distrarranno da ciò che è importante. So chi sono, cosa rappresento e perché gioco. Ora si tratta di rimanere concentrati, lavorare di più e tornare più forti per le prossime partite. Continuiamo a spingere, continuiamo a credere e diamo il massimo ogni volta che scendiamo in campo. Più forti. Insieme. Avanti il ​​prossimo".

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