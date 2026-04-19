Danso vittima di insulti razzisti, la reazione del Tottenham: "Atti vili e disumanizzanti, ci siamo rivolti alle autorità"

Nel suo lungo comunicato, il Tottenham ha annunciato che si è già rivolto alle autorità al fine che i responsabili degli insulti rivolti a Danso vengano individuati e puniti.

"Il club sta prendendo provvedimenti immediati. Stiamo segnalando tutti i contenuti identificati alla Polizia Metropolitana e alle autorità competenti del Paese di residenza dei responsabili, nonché alle piattaforme social interessate. Faremo pressione affinché vengano presi i provvedimenti più severi possibili contro ogni singola persona che identificheremo.

Kevin ha il nostro pieno e incondizionato supporto, come giocatore e come persona. Nessuno in questo club sarà mai lasciato solo di fronte a tutto questo.

Niente, che si tratti di forma fisica o di posizione in classifica, può mai giustificare o spiegare gli insulti razzisti. Non c'è alcun legame tra le prestazioni in campo e il diritto di discriminare un giocatore. Le critiche alle prestazioni fanno parte del gioco. Il razzismo no.

Collaboriamo con terze parti specializzate nel monitoraggio degli abusi online, nell'indagine sugli incidenti e nell'identificazione dei responsabili.

Chi commette abusi rischia pene detentive, divieti di accesso agli stadi, precedenti penali, multe, misure alternative alla detenzione o programmi educativi imposti dalla polizia. Abbiamo ottenuto condanne penali a seguito di abusi nei confronti del nostro staff e dei nostri giocatori, inclusi individui residenti all'estero, e abbiamo anche emesso divieti a tempo indeterminato di accesso al Club.

Chiediamo a X, Instagram e a tutte le piattaforme di agire rapidamente e con decisione quando vengono segnalati abusi razzisti. Incoraggiamo inoltre chiunque assista a questo tipo di abusi a segnalarcelo direttamente all'indirizzo report@tottenhamhotspur.com, in modo che possiamo intraprendere le azioni più incisive possibili.

Non c'è posto per il razzismo al Tottenham Hotspur. Non c'è posto per il razzismo nel calcio".



