Danso attacca: “Visite non superate? Decisione incomprensibile della Roma”

Il mancato superato delle visite mediche ha precluso il suo trasferimento alla Roma, ma Kevin Danso non ci sta e alza la voce: “Mai avuto problemi”.

Viaggio a Roma, andata e… ritorno. Kevin Danso non indosserà la maglia giallorossa nella prossima stagione, visto che il difensore austriaco non ha ottenuto l’idoneità sportiva per giocare nel nostro campionato.

Da qui la retromarcia immediata della Roma e l’affare che sfuma, con il calciatore che ha fatto ritorno al Lens che, con un comunicato ufficiale, ha annunciato che farà sottoporre il ragazzo a nuovi accurati controlli, proprio per far chiarezza sulla reale natura del mancato trasferimento del calciatore alla Roma.

A poche ore dall’inaspettato colpo di scena, Danso ha rotto il silenzio esprimendo il suo pensiero attraverso una storia pubblicata sul proprio account Instagram.