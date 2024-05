Danimarca-Italia Under 17 dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dopo aver superato l'Inghilterra ai rigori, l'Italia Under 17 sfida la Danimarca in semifinale: le informazioni su dove vedere la partita.

L'avventura dell'Italia Under 17 agli Europei di categoria continua. Dopo aver estromesso ai calci di rigore i pari età dell'Inghilterra ai quarti di finale, gli azzurrini di Massimiliano Favo sfidano la Danimarca in semifinale.

In palio c'è l'accesso alla finalissima degli Europei Under 17: sarebbe la quarta volta negli ultimi 11 anni per l'Italia, sempre battuta nelle tre precedenti occasioni (una volta dalla Russia, due di fila dall'Olanda).

La vincente di Danimarca-Italia sfiderà nella finale degli Europei Under 17 la vincente dell'altra semifinale, che vedrà una di fronte all'altra la Serbia e il Portogallo.

Ma dove si potrà vedere in diretta tv e in diretta streaming la partita tra la Danimarca e l'Italia Under 17? Tutte le informazioni sulla sfida.