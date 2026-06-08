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Danilo BrasileGetty Images
Lelio Donato

Danilo potrebbe giocare i Mondiali da titolare a 34 anni col Brasile: la rivincita dell'ex Juventus scaricato da Thiago Motta

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Dopo l'infortunio di Wesley potrebbe giocare i Mondiali da titolare col Brasile a 34 anni, il tutto diciotto mesi dopo la rottura con la Juventus a causa dei pessimi rapporti con Thiago Motta.

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Danilo torna protagonista col Brasile a 34 anni.

L'ex capitano della Juventus, dopo l'addio ai bianconeri di un anno e mezzo fa a causa del complicato rapporto con l'allora tecnico bianconero Thiago Motta, potrebbe prendersi una clamorosa rivincita.

L'infortunio di Wesley d'altronde ha privato Ancelotti di uno dei suoi terzini titolari e l'esperienza di Danilo potrebbe fare molto comodo al CT italiano durante i Mondiali.

Anche perché Danilo, è bene ricordarlo, lo scorso novembre ha vinto la Copa Libertadores col Flamengo segnando peraltro il goal decisivo nella finale contro il Palmeiras.

  • GLI ANNI ALLA JUVENTUS

    Danilo ha vestito la maglia della Juventus per cinque stagioni e mezza diventando anche il capitano dei bianconeri.

    Il brasiliano era arrivato dal Manchester City nell'ambito dell'operazione che aveva portato Cancelo alla corte di Pep Guardiola.

    In breve tempo Danilo è diventato una colonna della squadra con cui ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

    "Ho giocato lì in un periodo di transizione tra i grandi successi e i momenti di difficoltà. Ero più esperto, più tranquillo e più concentrato su me stesso e sul calcio" ha sottolineato Danilo in un'intervista rilasciata a 'The Athletic'.

    L'esperienza del brasiliano a Torino si è conclusa dopo 213 presenze complessive con 9 goal e 14 assist. Mentre il legame con l'ambiente non si è mai del tutto spezzato: "La Juventus è stata fantastica e importante per me perché i miei figli sono cresciuti lì. Le persone mi hanno trattato bene, mi sono sentito amato e ho cercato di ricambiare questo affetto.

    Inoltre, ho giocato con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: da loro ho imparato come gli italiani vivono e interpretano il calcio, con tutta la loro passione e resilienza".


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  • I MOTIVI DELLA ROTTURA

    Nel gennaio 2025 si è però arrivati alla rottura con la risoluzione consensuale tra Danilo e la Juventus.

    Il motivo sta nel complicato rapporto tra il difensore brasiliano e l'allora tecnico bianconero Thiago Motta, come confermato da Danilo nel video-messaggio d'addio pur senza citarlo.

    "Quando sono arrivato, ho imparato dai grandi uomini dello spogliatoio e all’interno della Juventus, diventando anche io insegnante e difensore di questi valori, con le unghie e con i denti, come fosse una parte di me, così come gli insegnamenti che passo ai miei figli, che peraltro hanno fatto di Torino la loro casa e sono diventati grandi tifosi di questi colori.Forse è per rispettare e lottare tanto per questi valori che non posso più fare parte di questo progetto".

    E ancora: "Ogni volta che ascoltavo l'inno cantato da voi allo Stadium mi emozionavo, mi accendevo. Queste emozioni non si comprano con nessun 'progetto' fantasioso. Per concludere, è giusto citare una frase che un certo signore di nome Andrea Agnelli disse una volta: 'La nostra consapevolezza sarà la loro sfida. Essere all’altezza della storia della Juventus'.

    Successivamente lo stesso Danilo ha rincarato la dose in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport': "La Juventus è sempre stata famiglia, è sempre stata l'uno per l'altro, è sempre stata la cura dei dettagli e l'aspetto umano. E questo si è un po' smarrito e credo che gli ultimi risultati ed eventi siano dovuti in gran parte alla perdita di questa identità, la famiglia, la cura dei dettagli, la cura del lato umano dei giocatori, delle persone che ci lavorano. Se al più presto si tornerà su questa strada, i risultati torneranno".


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  • LA RIVINCITA COL FLAMENGO

    Dopo la rottura con la Juventus, Danilo è tornato in patria per vestire la maglia del Flamengo.

    E pochi mesi dopo ha scritto la storia vincendo da protagonista la Copa Libertadores grazie al goal segnato nella finale contro il Palmeiras.

    Danilo inoltre è diventato il primo calciatore di sempre a riuscire a vincere per due volte sia la Champions League che la Copa Libertadores, conquistata già nel 2011 con la maglia del Santos. E sempre segnando in finale.

    I due trionfi in Champions League invece erano arrivati entrambi ai tempi del Real Madrid nel 2016 e nel 2017.

    Nell'ultima stagione Danilo non ha sempre giocato titolare anche per qualche problema muscolare ma è rimasto nel giro del Brasile con cui disputerà i Mondiali.

  • TITOLARE COL BRASILE?

    Non solo. Dopo l'infortunio di Wesley l'ex capitano della Juventus potrebbe partire addirittura titolare ai Mondiali.

    Ancelotti infatti al posto dell'esterno della Roma ha convocato un centrocampista, ovvero Ederson dell'Atalanta. E a sostituire Wesley durante l'amichevole contro l'Egitto è stato proprio Danilo.

    Di fatto il giocatore del Flamengo è uno dei pochi terzini di ruolo rimasti a disposizione del Brasile. Dunque le possibilità di trovare spazio aumentano sensibilmente.

    L'unica vera alternativa sulla fascia destra per Ancelotti è rappresentata da Ibanez, ex difensore della Roma che oggi milita in Saudi Pro League nelle file dell'Al-Ahli.


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