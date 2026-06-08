Danilo potrebbe giocare i Mondiali da titolare a 34 anni col Brasile: la rivincita dell'ex Juventus scaricato da Thiago Motta

Danilo ha vestito la maglia della Juventus per cinque stagioni e mezza diventando anche il capitano dei bianconeri.

Il brasiliano era arrivato dal Manchester City nell'ambito dell'operazione che aveva portato Cancelo alla corte di Pep Guardiola.

In breve tempo Danilo è diventato una colonna della squadra con cui ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

"Ho giocato lì in un periodo di transizione tra i grandi successi e i momenti di difficoltà. Ero più esperto, più tranquillo e più concentrato su me stesso e sul calcio" ha sottolineato Danilo in un'intervista rilasciata a 'The Athletic'.

L'esperienza del brasiliano a Torino si è conclusa dopo 213 presenze complessive con 9 goal e 14 assist. Mentre il legame con l'ambiente non si è mai del tutto spezzato: "La Juventus è stata fantastica e importante per me perché i miei figli sono cresciuti lì. Le persone mi hanno trattato bene, mi sono sentito amato e ho cercato di ricambiare questo affetto.

Inoltre, ho giocato con Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: da loro ho imparato come gli italiani vivono e interpretano il calcio, con tutta la loro passione e resilienza".



