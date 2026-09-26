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Lelio Donato

Daniel Osvaldo ricoverato in Argentina: paura per le condizioni dell'ex attaccante, è stato operato

Serie A

Sono ore di apprensione per le condizioni dell'ex attaccante che ha vestito anche la maglia dell'Italia. Pablo Daniel Osvaldo è stato operato ai polmoni in Argentina.

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C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Pablo Daniel Osvaldo.

L'ex attaccante, secondo quanto riporta il 'Clarin', sarebbe attualmente in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico.

Osvaldo sarebbe stato operato ai polmoni dopo essere stato trasportato in ospedale dalla sorella, che lo ha trovato in casa.

  • OSVALDO OPERATO IN ARGENTINA

    Pablo Daniel Osvaldo sarebbe attualmente ricoverato nell'ospedale di Llavallol in Argentina dopo un intervento chirurgico.

    L'ex attaccante si troverebbe in terapia intensiva a causa di un grave versamento pleurico al polmone destro per cui è stato immediatamente operato.

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  • LA DEPRESSIONE E LE DIPENDENZE

    Al termine della sua carriera da calciatore, Osvaldo si era dedicato alla musica formando una band rock.

    Negli ultimi anni però l'ex attaccante ha raccontato di aver sofferto di depressione e di essere in cura per risolvere i suoi problemi di salute.

    Questa la confessione di Osvaldo sui social nel 2024: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, è difficile uscirne. Ritorno a cadere nelle dipendenze di alcol e droga e mi allontano dalla gente che amo. In passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco".

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  • UNA CARRIERA AL TOP

    Argentino ma di origini italiane, cosa che gli ha permesso anche di vestire la maglia della nostra Nazionale, Daniel Osvaldo ha speso quasi tutta la sua carriera da calciatore nel nostro Paese.

    Dopo le esperienze con Lecce, Fiorentina e Bologna aveva fatto benissimo alla Roma. Quindi una breve esperienza in Inghilterra col Southampton prima di tornare in Italia dove con la Juventus ha vinto anche uno Scudetto.

    L'ultima squadra italiana di Osvaldo è stata l'Inter mentre l'addio al calcio è arrivato nel 2020 quando era tornato in Argentina, dove giocava nel Banfield.

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