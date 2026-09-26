Daniel Osvaldo ricoverato in Argentina: paura per le condizioni dell'ex attaccante, è stato operato

Al termine della sua carriera da calciatore, Osvaldo si era dedicato alla musica formando una band rock.

Negli ultimi anni però l'ex attaccante ha raccontato di aver sofferto di depressione e di essere in cura per risolvere i suoi problemi di salute.

Questa la confessione di Osvaldo sui social nel 2024: "Sto facendo un trattamento psichiatrico, è difficile uscirne. Ritorno a cadere nelle dipendenze di alcol e droga e mi allontano dalla gente che amo. In passato sono stato un calciatore top, ero una persona completamente differente, orgogliosa e sicura di sé. Quello che sono oggi è un uomo che non riconosco".