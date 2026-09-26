Daniel Osvaldo ricoverato in Argentina: paura per le condizioni dell'ex attaccante, è stato operato

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C'è preoccupazione per le condizioni di salute di Pablo Daniel Osvaldo.
L'ex attaccante, secondo quanto riporta il 'Clarin', sarebbe attualmente in prognosi riservata dopo un intervento chirurgico.
Osvaldo sarebbe stato operato ai polmoni dopo essere stato trasportato in ospedale dalla sorella, che lo ha trovato in casa.