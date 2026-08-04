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Daniel Maldini Atalanta 2025-2026Getty Images
Redazione Goal

Daniel Maldini al Cagliari, affare in chiusura con l'Atalanta: formula, cifre e la posizione di Sebastiano Esposito

Calciomercato
Cagliari
Atalanta
Inter
D. Maldini
S. Esposito

I contatti andati in scena nella serata di lunedì sono stati proficui e l'operazione è vicina alla chiusura.

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Dopo oltre un mese di sondaggi e corteggiamenti, il Cagliari è riuscito a sbloccare l'operazione che porterà, se tutto andrà per il meglio, Daniel Maldini in Sardegna. Il figlio di Paolo è tornato a Bergamo dove è sotto contratto con l'Atalanta dopo il prestito alla Lazio, ma è fuori dai progetti di Maurizio Sarri che sta pensando ad un modulo che non prevede un giocatore nel suo ruolo. Da qui l'apertura all'addio con i sardi che nella serata di ieri lunedì 3 agosto hanno piazzato un affondo decisivo.


  • NIENTE SCAMBIO CON ESPOSITO

    Cagliari e Atalanta hanno avuto un contatto diretto nella giornata di ieri per provare a delineare un possibile scambio che portasse Maldini alla corte di Pisacane e Sebastiano Esposito in nerazzurro a Bergamo. I contatti hanno però portato le due società a slegare le due operazioni anche perché sull'attaccante ex-Inter è arrivato l'interesse dall'Inghilterra dell'Hull City. Richiesta? 20 milioni di euro.

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  • PRESTITO CON DIRITTO

    Cagliari e Atalanta hanno però trovato la quadra per il passaggio di Maldini in Sardegna. L'operazione è in dirittura d'arrivo e, secondo Sky Sport, si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore dei rossoblu.

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