Daniel Maldini al Cagliari, affare in chiusura con l'Atalanta: formula, cifre e la posizione di Sebastiano Esposito

Dopo oltre un mese di sondaggi e corteggiamenti, il Cagliari è riuscito a sbloccare l'operazione che porterà, se tutto andrà per il meglio, Daniel Maldini in Sardegna. Il figlio di Paolo è tornato a Bergamo dove è sotto contratto con l'Atalanta dopo il prestito alla Lazio, ma è fuori dai progetti di Maurizio Sarri che sta pensando ad un modulo che non prevede un giocatore nel suo ruolo. Da qui l'apertura all'addio con i sardi che nella serata di ieri lunedì 3 agosto hanno piazzato un affondo decisivo.



