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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dalla tribuna punitiva alla titolarità: adesso Lang diventa fondamentale per il Napoli di Allegri

Serie A
Napoli
Napoli vs Bologna
N. Lang

Al Maradona arriva il Bologna e l’olandese, out contro l’Arsenal per motivi disciplinari, potrebbe giocare dall’inizio dopo il ko di Alisson Santos.

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Dalla punizione al campo, in meno di una settimana. Noa Lang è una delle opzioni più accreditate per il tridente di Max Allegri in vista di Napoli-Bologna. Il match del Maradona sarà già molto importante per la stagione azzurra, vista la striscia aperta di 3 ko consecutivi fra Serie A e Champions League. All’appuntamento, però, i campani ci arriveranno con una grave emergenza infortunati: McTominay e Alisson Santos, su tutti, mancheranno tanto all’allenatore livornese.

Ecco, dunque, che potrebbe aprirsi una chance di titolarità per Lang, finito in tribuna contro l’Arsenal, e non per ragioni calcistiche.

  • Noa LangGetty

    LA PUNIZIONE CONTRO L’ARSENAL

    Lang non ha preso parte al match di mercoledì contro i Gunners, andando addirittura in tribuna. Nulla di legato alle idee tattiche: l’olandese è stato escluso dalla distinta per un atteggiamento comportamentale che non è piaciuto né ad Allegri né alla società, che ha pubblicamente ammesso l’incidente diplomatico. 

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  • Giovanni Manna NapoliGetty Images

    LE PAROLE DI MANNA

    A ridosso del match di Champions, infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna ha esposto con chiarezza i fatti. “Lang ieri ha avuto un comportamento non idoneo, stasera guarderà la partita con me” aveva spiegato, aggiungendo che l’ex Galatasaray si fosse poi scusato, chiudendo l’episodio. 

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  • Alisson Santos NapoliGetty Images

    L’INFORTUNIO DI ALISSON SANTOS

    In mezzo è arrivato l’infortunio ad Alisson Santos. L’esterno brasiliano è andato ko contro la formazione di Arteta e, dunque, la coperta in casa azzurra si è ulteriormente accorciata. Peraltro l’ex Sporting ne avrà per un mesetto, ragion in più per considerare tutti fondamentali per quanto riguarda Max Allegri. 

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  • SSC Napoli v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    LA POSSIBILE CHANCE DAL PRIMO MINUTO

    Adesso Lang è uno degli indiziati a giocare dall’inizio contro il Bologna. La sua candidatura è forte, ancor più di quella di Vergara che pure potrebbe fare l’ala mancina. Allegri, però, potrebbe riproporre l’olandese, anche per offrigli quella chance di riscattarsi, sotto tutti i punti di vista, in una gara che appare già fondamentale per la stagione azzurra. 

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