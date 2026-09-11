Dalla tribuna punitiva alla titolarità: adesso Lang diventa fondamentale per il Napoli di Allegri

Dalla punizione al campo, in meno di una settimana. Noa Lang è una delle opzioni più accreditate per il tridente di Max Allegri in vista di Napoli-Bologna. Il match del Maradona sarà già molto importante per la stagione azzurra, vista la striscia aperta di 3 ko consecutivi fra Serie A e Champions League. All’appuntamento, però, i campani ci arriveranno con una grave emergenza infortunati: McTominay e Alisson Santos, su tutti, mancheranno tanto all’allenatore livornese.
Ecco, dunque, che potrebbe aprirsi una chance di titolarità per Lang, finito in tribuna contro l’Arsenal, e non per ragioni calcistiche.