Dalla salute mentale e l'inclusione alla responsabilità sociale: Greta Bodino a GOAL racconta una Juventus ambiziosa anche fuori dal campo

"Ce ne sono tanti. Per noi tutto parte dai processi di assunzione, dove cerchiamo sempre di essere trasparenti e corretti. Chi ci segue avrà visto che sempre più spesso le posizioni vengono pubblicate all’esterno, e questa è una cosa che ci rende molto fieri", spiega Greta Bodino.
"Quando una persona viene selezionata, l’inizio di tutto è il nostro programma di onboarding. È un programma dettagliato, che prevede il percorso delle prime settimane di ogni persona che entra a far parte di Juventus: incontri, strutture da conoscere, persone con cui interagirà e tutto ciò che serve per capire dove è arrivata. Un altro tema di cui siamo molto fieri è il Talent Management Program, dedicato ai talenti che abbiamo in azienda. Vengono selezionati circa ogni due anni e seguono un programma specifico, con assessment sulle qualità e sulle aree di miglioramento, percorsi di coaching e percorsi formativi scelti dalle persone stesse. Non è l’azienda a imporre il percorso: ogni talento decide su quale area vuole formarsi. Il programma si chiude poi con un percorso di mentoring, e anche in questo caso è il talento a scegliere con chi farlo", aggiunge.
"Abbiamo poi implementato percorsi di formazione sull’intelligenza artificiale per tutte le persone. L’idea è che l’AI possa contribuire al benessere, laddove possibile, liberando tempo e spazio da attività sulle quali può darci una mano. Facciamo anche percorsi che chiamiamo Health Talks, con il supporto della nostra area medica, dedicati ad esempio alla salute delle donne, alla pelle, alla nutrizione e al sonno. Abbiamo parlato prima di Team Strength. Poi c’è l’apprendimento delle lingue, accessibile a tutte le persone tramite una piattaforma online: ognuno può scegliere quale lingua studiare, quando e come seguire il percorso. Infine, c’è il programma sportivo nella pausa pranzo: yoga, pilates, functional training, oltre alla palestra".