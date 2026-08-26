Dalla salute mentale e l'inclusione alla responsabilità sociale: Greta Bodino a GOAL racconta una Juventus ambiziosa anche fuori dal campo

"People First è un pilastro della nostra strategia ESG, quindi Environmental, Social and Governance. In particolare, se facciamo un focus sulla 'S', quindi sulla parte social, People First è la policy che governa tutto ciò che facciamo, pensiamo, vogliamo e implementiamo dal punto di vista sociale per le nostre persone. Quando tre stagioni fa mi è stato chiesto di prendere sotto la mia responsabilità anche la parte ESG, ho accolto con piacere la proposta", ha spiegato Greta Bodino.

"Siamo riusciti a unire l’anima delle risorse umane, quindi la cura delle persone, del loro benessere e del loro well-being, con un’anima più ESG, dedicata sia alle nostre persone sia ai valori e ai comportamenti che promuoviamo all’esterno. Unire queste due anime per noi è stato molto bello e fondamentale. Sono appassionata di questo tema, anche perché People First vuol dire usare la spinta, la volontà e l’energia dei nostri dipendenti per un racconto che non è solo interno, ma anche esterno. Questo rende tutto un po’ più vero".