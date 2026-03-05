Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Urs AlthausGetty
Leonardo Gualano

Dalla massima serie svizzera al ruolo di Aristoteles, Urs Althaus: “Sono diventato un calciatore famoso con l’Allenatore nel Pallone”

Urs Althaus, il mitico Aristoteles nell’Allenatore nel pallone, al ‘Corriere della Sera’ racconta: “Volevo essere il Pelé svizzero, il film un regalo di Dio”.

Pubblicità

Non ha mai calcato i campi di Serie A, eppure in Italia non c’è un solo appassionato di calcio che non lo conosca o che non l’abbia visto andare in goal.

Il suo nome è Urs Althaus ed è stato tra i protagonisti di uno dei film più amati in assoluto della commedia italiana: L’allenatore nel pallone.

Una pellicola che è diventata un vero e proprio ‘cult’, tanto che per tutti Urs Althaus è semplicemente Aristoteles, ovvero il funambolico attaccante brasiliano che con le sue prodezze è riuscito nell’impresa di salvare la mitica Longobarda.

Althaus, che in realtà non è brasiliano ma Svizzero, può vantare realmente un passato da calciatore e in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha parlato di quella pellicola che gli è valsa un posto nel cuore di tutti i calciofili nostrani. 

  • “VOLEVO ESSERE IL PELÉ SVIZZERO”

    “Da bambino sognavo di diventare il Pelè della Svizzera. A 17 anni giocavo nelle giovanili dal Basilea, l’anno dopo nel Zurigo, nella massima serie. Ma mi lussai una spalla, mi operai invano tre volte e il mio sogno di diventare calciatore finì lì”.

    • Pubblicità

  • “PELÉ MI REGALÒ UNA CAREZZA”

    “Avevo 12 anni, lo Zurigo giocò in amichevole contro il Santos e gli uomini della sicurezza mi fecero entrare nello spogliatoio perché pensavano fossi un bambino brasiliano. Pelè mi regalò una carezza e un autografo. Anni dopo lo ritrovai sull’ascensore dell’hotel di New York dove alloggiavamo e gli ricordai quella carezza. Aveva un fascino unico”. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • “SERGIO MARTINO NON SI FIDAVA DI ME”

    “Mi dice il mio agente: cercano un attore che sappia giocare a calcio. Ma Sergio Martino, il regista, non si fida di me: mi porta nel suo ufficio, prende un pallone e mi dice: fammi vedere se sei capace. Palleggio davanti a lui e alla fine dice: abbiamo trovato il nostro Aristoteles”.

  • “SONO DIVENTATO UN CALCIATORE FAMOSO CON IL FILM”

    “Questo film per me è stato un regalo di Dio. Sono diventato il calciatore famoso che volevo essere grazie a un film. Ancora oggi mi fermano per strada per un autografo e mi gridano Ari, Ari, Ari…”

  • Pubblicità
    Pubblicità
0