Dalla massima serie svizzera al ruolo di Aristoteles, Urs Althaus: “Sono diventato un calciatore famoso con l’Allenatore nel Pallone”

Non ha mai calcato i campi di Serie A, eppure in Italia non c’è un solo appassionato di calcio che non lo conosca o che non l’abbia visto andare in goal.

Il suo nome è Urs Althaus ed è stato tra i protagonisti di uno dei film più amati in assoluto della commedia italiana: L’allenatore nel pallone.

Una pellicola che è diventata un vero e proprio ‘cult’, tanto che per tutti Urs Althaus è semplicemente Aristoteles, ovvero il funambolico attaccante brasiliano che con le sue prodezze è riuscito nell’impresa di salvare la mitica Longobarda.

Althaus, che in realtà non è brasiliano ma Svizzero, può vantare realmente un passato da calciatore e in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, ha parlato di quella pellicola che gli è valsa un posto nel cuore di tutti i calciofili nostrani.