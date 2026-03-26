Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bastoni Donnarumma ManciniGetty Images
Andrea Ajello

Dalla Macedonia all'Irlanda del Nord, missione riscatto: gli 8 giocatori dell'Italia che erano presenti all'ultimo playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

L'Italia stasera affronta l'Irlanda del Nord per tenere vive le speranze di andare al Mondiale ed evitare una nuova eliminazione ai playoff: negli azzurri c'è aveva vissuto in prima persona la delusione contro la Macedonia del Nord e può "riscattarsi".

Pubblicità

Sono passati quattro anni e due giorni da una delle serate sportive più drammatiche del calcio italiano; era il 24 marzo 2022 quando l'Italia allora allenata da Roberto Mancini perse in casa contro la Macedonia del Nord non qualificandosi per il Mondiale in Qatar.

Adesso gli azzurri si ritrovano nella stessa situazione, con Mondiale da conquistare attraverso i playoff, prima superando l'Irlanda del Nord e poi eventualmente la vincente tra Bosnia e Galles. 

Da questo punto di vista il ricordo delle ultime clamorose eliminazioni (nel 2017 con la Svezia) che sono costate la partecipazione alla competizione più importante al mondo, è ancora nitido. Per i tifosi ovviamente ma anche per diversi calciatori che erano in campo (o in panchina) nella sconfitta con la Macedonia del Nord al Renzo Barbera di Palermo.

Ma chi sono i giocatori che erano presenti quattro anni fa e che lo saranno anche questa sera al Gewiss Stadium?

  • L'ITALIA CHE AFFRONTÒ LA MACEDONIA DEL NORD

    Fu una serata stregata per l'Italia che arrivò all'appuntamento forse pensando già alla finale che sarebbe stata con il Portogallo. E invece gli azzurri non la disputarono quella finale per qualificarsi al Mondiale. Al Renzo Barbera l'Italia, vincitrice dell'Europeo pochi mesi prima subì una delle sconfitte più incredibili della sua storia per le conseguenze che ha avuto.

    Dopo una gara controllata e dominata dalla Nazionale guidata da Mancini, che buttò al vento diverse occasioni per sbloccare il match, la beffa nei minuti di recupero. Un tiro da fuori area di Trajkovski condann l'Italia.

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini (89' Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (76' Tonali), Jorginho, Verratti; Berardi (89' Joao Pedro), Immobile  (76' Pellegrini), Insigne (63' Raspadori). Ct. Mancini.

    • Pubblicità

  • DA DONNARUMMA A BARELLA: CHI ERA IN CAMPO DELLA ROSA ATTUALE

    La formazione che scese in campo contro la Macedonia del Nord è ovviamente molto diversa da quella che affronterà questa sera l'Irlanda del Nord. La maggior parte degli azzurri titolari ormai più di quattro anni fa non ci sarà questa volta.

    Sono quattro i giocatori che partirono titolari nella semifinale dell'ultimo playoff e che sono presenti nel gruppo di adesso. In porta Gianluigi Donnarumma, che difenderà i pali anche contro l'Irlanda del Nord. Ma anche Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella che saranno tutti e tre in campo dal primo minuto al Gewiss Stadium. 

    Non partì titolare ma subentrò nel secondo tempo Sandro Tonali, che a differenza della sfida con la Macedonia, sarà ovviamente in campo dall'inizio contro l'Irlanda del Nord. Anche Giacomo Raspadori entrò nel secondo tempo e la storia potrebbe ripetersi contro l'Irlanda del Nord visto che l'attaccante dell'Atalanta partirà dalla panchina. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ALTRI PRESENTI

    Donnarumma, Barella, Bastoni, Mancini, Tonali e Raspadori sanno già quindi cosa vuol dire giocare una partita di questo tipo. L'hanno vissuta in primo piano e forse più di tutti gli altri quindi sentiranno la responsabilità di riuscire questa volta a cambiare la storia. 

    Ma presenti al Barbera c'erano anche altri azzurri che sono tra i convocati di Gattuso. Ovvero Cristante e Politano; il centrocampista della Roma guarderà almeno inizialmente dalla panchina la gara con l'Irlanda del Nord. Politano invece questa volta sarà in campo da titolare visto che ha vinto il ballottaggio con Marco Palestra per giocare sulla fascia destra. 

  • GATTUSO: "PASSATO? NON CI PENSIAMO"

    "Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa", ha detto Gattuso in conferenza stampa alla domanda se avesse guardato gli spareggi del passato. "Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì - siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani", ha aggiunto il commissario tecnico che quindi vuole cancellare dalla testa dei giocatori le delusioni degli ultimi anni. Discorso che vale soprattutto per coloro che erano presenti nel 2022 e che saranno protagonisti anche in questo playoff.  

  • Pubblicità
    Pubblicità
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia crest
Italia
ITA
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN