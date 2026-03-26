Dalla Macedonia all'Irlanda del Nord, missione riscatto: gli 8 giocatori dell'Italia che erano presenti all'ultimo playoff

"Non avevo bisogno di guardarli, li ho nella mia testa", ha detto Gattuso in conferenza stampa alla domanda se avesse guardato gli spareggi del passato. "Poi la verità è che se Jorginho segna all'Olimpico siamo al Mondiale. Quando io ho vinto nel 2003 se Ambrosini non s'inventa la spizzata... e lì - siamo ai quarti di finale. La fortuna è una componente importante nel calcio, ma alla fine non andiamo al Mondiale dal 2014. Ma quello è il passato, pensiamo a domani", ha aggiunto il commissario tecnico che quindi vuole cancellare dalla testa dei giocatori le delusioni degli ultimi anni. Discorso che vale soprattutto per coloro che erano presenti nel 2022 e che saranno protagonisti anche in questo playoff.