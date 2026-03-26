Dalla Macedonia all'Irlanda del Nord, missione riscatto: gli 8 giocatori dell'Italia che erano presenti all'ultimo playoff

Sono passati quattro anni e due giorni da una delle serate sportive più drammatiche del calcio italiano; era il 24 marzo 2022 quando l'Italia allora allenata da Roberto Mancini perse in casa contro la Macedonia del Nord non qualificandosi per il Mondiale in Qatar.
Adesso gli azzurri si ritrovano nella stessa situazione, con Mondiale da conquistare attraverso i playoff, prima superando l'Irlanda del Nord e poi eventualmente la vincente tra Bosnia e Galles.
Da questo punto di vista il ricordo delle ultime clamorose eliminazioni (nel 2017 con la Svezia) che sono costate la partecipazione alla competizione più importante al mondo, è ancora nitido. Per i tifosi ovviamente ma anche per diversi calciatori che erano in campo (o in panchina) nella sconfitta con la Macedonia del Nord al Renzo Barbera di Palermo.
Ma chi sono i giocatori che erano presenti quattro anni fa e che lo saranno anche questa sera al Gewiss Stadium?