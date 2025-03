Dalla lacrime di Bologna-Inter alle parate contro il Napoli: Radu è un fattore nella corsa Scudetto

Sfortunato protagonista nella sconfitta di Bologna che costò carissimo all’Inter nella corsa Scudetto 2021/2022, ora Radu si è preso la rivincita.

Quello che il calcio toglie, il calcio restituisce. A volte come nel caso in questione è necessario attendere diverso tempo, anni interi, ma difficilmente il percorso non arriva a compimento.

La storia di Ionut Radu ne è la testimonianza. Il portiere del Venezia è divenuto un “fattore” nell’attuale corsa scudetto e a sorridere in questa occasione è l’Inter, sua ex squadra che ne detiene ancora il cartellino.

Strano scherzo del destino se si ripensa a quando accaduto nella stagione 2021/2022 quando un errore di Radu al Dall’Ara condannò l’Inter alla sconfitta e permise al Milan di mettere la freccia nella corsa Scudetto che vide proprio il trionfo dei rossoneri a fine stagione.

Oggi la storia è completamente diversa e Ionut Radu con le sue parate ha prima fermato l’Atalanta e poi il Napoli, avversarie dei nerazzurri nella corsa tricolore.