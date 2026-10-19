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Damien ComolliGetty Images
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Dalla Juventus alla Serie B: Damien Comolli al Pisa, è il nuovo presidente e amministratore delegato del club

Pisa
Calciomercato
Juventus

Clamorosa ufficialità in serie cadetta: l'ex dirigente bianconero è il nuovo presidente e amministratore delegato dei nerazzurri.

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Una notizia clamorosa dell'ultimo minuto: a sorpresa, l'ex direttore della Juventus Damien Comolli entra a far parte della famiglia Pisa come nuovo presidente e amministratore delegato.

E' arrivato il comunicato ufficiale da parte della società toscana.

Di seguito, tutti i dettagli.

  • IL COMUNICATO

    Questo è il comunicato ufficiale da parte del Pisa.

    Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare la nomina di Damien Comolli a Presidente e Amministratore Delegato del Club. Contestualmente Damien Comolli entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione.

    Questo è il commento di Alexander Knaster, azionista di maggioranza del Club: “Dopo diverse stagioni durante le quali abbiamo assistito a significativi miglioramenti in tutte le aree del Club, ritengo che sia arrivato il momento per il Pisa SC di entrare in una nuova fase di crescita e sviluppo. Sono convinto che questo possa avvenire sotto la guida di Damien, che porta con sé una grande esperienza e una profonda conoscenza del calcio, sia dentro che fuori dal campo. Damien entra a far parte del Pisa SC con un contratto iniziale di tre anni. Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado, che hanno dato tantissimo al Club e sono stati il cuore e l’anima del Pisa SC negli ultimi dieci anni. Il loro contributo è profondamente apprezzato dal Club, dai suoi dipendenti, dai giocatori e dai tifosi. Personalmente, sono loro molto grato per tutto ciò che hanno fatto, e resteremo sempre amici”.

    Il saluto di Giuseppe Corrado e Giovanni Corrado: “Dieci anni rappresentano un’era. Il Pisa Sporting Club rimarrà sempre una parte fondamentale delle nostre vite. Desideriamo quindi ringraziare tutti i collaboratori e la gente di Pisa per la disponibilità dimostrata e per l’affetto che ci hanno riservato. Un ringraziamento speciale ad Alex Knaster per il sostegno e l’amicizia dimostrati dopo la fase iniziale del progetto, avviata insieme a Enzo Ricci. Auguriamo al Pisa di proseguire con successo lo straordinario percorso di crescita intrapreso nel corso di questi dieci anni”.

  • LE PRIME PAROLE

    Comolli ha commentato così la nomina: “Sono molto felice di entrare a far parte del Pisa SC come Presidente e Amministratore Delegato. Sotto la proprietà di Alexander Knaster, il Club ha compiuto progressi davvero significativi. Questo dimostra che il Pisa SC è un Club stimolante in cui entrare, con un potenziale di crescita decisamente importante, a partire dalla propria organizzazione e dalla realizzazione di un nuovo centro sportivo all’avanguardia. Non vedo l’ora di contribuire, sotto ogni aspetto, al prossimo capitolo del percorso di sviluppo del Club. Forza Pisa!”.

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  • LA SUA ESPERIENZA ALLA JUVENTUS

    Damien Comolli, dunque, riparte a sorpresa dal Pisa dopo la sua annuale esperienza alla Juventus.

    Comolli è entrato all'interno dell'organigramma della società bianconera nel giugno 2025 come direttore generale, per poi divenire AD a novembre, sostituendo Maurizio Scanavino nel ruolo di amministratore delegato.

    La sua avventura a Torino è durata sino allo scorso 12 giugno, giorno nel quale ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi con la Vecchia Signora: la Juventus ha successivamente scelto di costruire un nuovo percorso con Giovanni Carnevali.

    Alla base delle decisioni della Juventus, come principali capi d'accusa, un mercato considerato al di sotto delle aspettative (gli acquisti di Openda e David, oltre al mancato ritorno e il fallimento della trattativa per Kolo Muani), i contrasti con il tecnico Luciano Spalletti e la mancata qualificazione alla Champions League.

    Ora, Comolli volta pagina e riparte dal Pisa.

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