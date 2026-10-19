Dalla Juventus alla Serie B: Damien Comolli al Pisa, è il nuovo presidente e amministratore delegato del club

Damien Comolli, dunque, riparte a sorpresa dal Pisa dopo la sua annuale esperienza alla Juventus.
Comolli è entrato all'interno dell'organigramma della società bianconera nel giugno 2025 come direttore generale, per poi divenire AD a novembre, sostituendo Maurizio Scanavino nel ruolo di amministratore delegato.
La sua avventura a Torino è durata sino allo scorso 12 giugno, giorno nel quale ha rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi con la Vecchia Signora: la Juventus ha successivamente scelto di costruire un nuovo percorso con Giovanni Carnevali.
Alla base delle decisioni della Juventus, come principali capi d'accusa, un mercato considerato al di sotto delle aspettative (gli acquisti di Openda e David, oltre al mancato ritorno e il fallimento della trattativa per Kolo Muani), i contrasti con il tecnico Luciano Spalletti e la mancata qualificazione alla Champions League.
Ora, Comolli volta pagina e riparte dal Pisa.