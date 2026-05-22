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Cristiano Ronaldo Al-Nassr title GFXGOAL
Mark Doyle

Dalla frustrazione alle lacrime di gioia: l'Al-Nassr vince la Saudi Pro League, è il trionfo di un commosso Cristiano Ronaldo

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Cristiano Ronaldo è finalmente riuscito a vincere la Saudi Pro League con l'Al Nassr: in pochi si aspettavano le sue lacrime dopo il trionfo.

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L'attesa è finita: Cristiano Ronaldo ha vinto la Saudi Pro League con l'Al-Nassr. Molti la prenderanno la cosa semplicemente scrollandosi le spalle, altri con amarezza. Ciò che conta è quanto questo successo significhi per lui.

È tra i calciatori più titolati della storia: cinque Palloni d’Oro e campionati vinti in Inghilterra, Spagna e Italia. Eppure giovedì sera ha esultato per il successo dell’Al-Nassr sul Damac come se si trattasse del suo primo titolo.

Non stupisce, però: tra tutti i suoi trionfi, questo è stato uno dei più difficili in assoluto da ottenere.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RONALDOAFP

    UNA MOSSA REDDITIZIA

    Il trasferimento di Ronaldo in Medio Oriente nel 2023 è stato un qualcosa che è andato oltre il calcio: sia il club che il giocatore puntavano a guadagni record. Al-Nassr gli ha offerto un ingaggio da record, contando sul fatto di poter incassare milioni grazie all’“effetto Ronaldo”.

    Come dichiarato dall'allora presidente dell'Al-Nassr, Musalli Al-Muammar, l'arrivo del volto più famoso del pianeta sarebbe stato "commercialmente vantaggioso per noi in termini di redditività".

    All’epoca, come oggi, l’Al-Nassr era di proprietà del Fondo di Investimento Pubblico (PIF) dell’Arabia Saudita, che ha sostenuto l’operazione per farne il volto di un progetto nazionale che mira a diversificare l’economia e modernizzare le infrastrutture del Regno.

    Ronaldo ha rispettato il patto: quando non segnava, lodava il Paese. Il suo arrivo, e gli ingaggi faraonici, hanno attirato altri big in una SPL fino ad allora sconosciuta.

    L’unico neo è che, pur segnando, non aveva vinto trofei, e per lui questo era un problema.

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  • FBL-KSA-NASSR-RAEDAFP

    TANTA FRUSTRAZIONE

    Si può dire ciò che si vuole su Ronaldo, ma la sua voglia di vincere è indiscutibile. È il calciatore più professionale della storia. La sua dedizione e il suo rigoroso programma di allenamento sono leggendari.

    Anche con l’Al-Nassr ha stupito i compagni con la sua etica del lavoro, ma i tanti goal segnati non si erano tradotti in importanti trofei messi in bacheca.

    Durante la volata per il titolo nella stagione 2022-23 è apparso sempre più frustrato. In un mese lo abbiamo visto calciare con rabbia il pallone (con la squadra avanti 2-0), dare un calcio a una bottiglia d’acqua, litigare con la panchina, protestare per una decisione arbitrale, spintonare un membro dello staff avversario che voleva un selfie, rifiutare uno scambio di maglie e atterrare un avversario con una presa da wrestling.

    Ma la scena più memorabile resta il gesto osceno, forse rivolto ai tifosi dell’Al-Hilal che lo avevano provocato con cori per Messi, dopo il ko per 2-0 del 18 aprile al King Fahd International Stadium: un episodio che ha convinto alcuni sostenitori della SPL a chiederne l’espulsione dal campionato.


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  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "CAPITOLO CHIUSO"

    Si sono ipotizzate molte ragioni per l'irritazione di Ronaldo, anche voci infondate relativi a problemi della compagna Georgina Rodriguez in Arabia Saudita e sulla loro relazione.

    In realtà Ronaldo non era soddisfatto di Rudi Garcia: quando era arrivato a Riyadh, l’Al-Nassr era in testa alla classifica sotto la guida dell’ex tecnico della Roma, ma il portoghese rimase deluso dalle sue tattiche e, secondo i media, è risultato decisivo per il suo esonero nell’aprile 2023.

    I successori Luis Castro e Stefano Pioli non hanno ottenuto risultati migliori, e la cosa ha fatto aleggiare dubbi sul rinnovo rinnovo del contratto di Ronaldo in scadenza nel 2025.

    Si è parlato anche di un suo trasferimento all’Al-Hilal, sempre di proprietà del PIF, in tempo per prendere parte al Mondiale per Club.

    Dopo l'ultima partita, con la sua squadra non qualificata per la Champions League, aveva scritto sui social: "Il capitolo è chiuso".

    Un mese dopo ha però annunciato su Instagram: "Stessa passione, stesso sogno", firmando il contratto più ricco della storia dello sport. "Facciamo la storia insieme".

    Ora, con l'arrivo di alcuni connazionali di altissimo livello, l'Al Nassr ha dato finalmente l'impressione di essere pronto per competere per il titolo.


  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    JORGE JESUS E I "FAB FOUR"

    Jorge Jesus è stato la ragione per la quale Ronaldo non ha sfiorato il titolo della Saudi Pro League nella stagione 2023-24: il tecnico portoghese ha guidato l'Al-Hilal al record di 100 punti senza sconfitte.

    L'anno dopo, quando i rivali dell'Al-Hilal lo hanno liberato, l'Al-Nassr lo ha subito ingaggiato.

    Il tecnico ha rivelato che la scelta di Ronaldo di restare è stata decisiva per la sua decisione di accettare l’incarico.

    La dirigenza ha inoltre mantenuto la promessa di rinforzare la rosa per la stagione 2025-26, ingaggiando Kingsley Coman e João Felix, due stelle che sono andare ad aggiungersi in un reparto offensivo che già comprendeva Ronaldo e Sadio Mané.

    Con questi "Fab Four", la squadra di Jesus ha iniziato la stagione vincendo le prime 10 partite.

    "Siamo tutti giocatori di qualità e, giocando in quattro insieme, le cose funzionano", ha spiegato Felix, autore di 20 goal e 13 assist, al sito ufficiale della SPL.

    "È positivo che siamo tutti insieme: se uno non è in giornata, gli altri tre sì; se due faticano, gli altri due sostengono la squadra.

    Quando tutti e quattro girano al meglio, siamo inarrestabili in Arabia Saudita."

    Tuttavia, all'inizio dell’anno la squadra ha perso 10 punti in quattro partite senza vittorie.

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  • Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

    LO SCIOPERO DI CRISTIANO RONALDO

    Visto il calo di forma dell'Al-Nassr, Ronaldo si aspettava nuovi acquisti nel corso del mercato invernale. Anche Jorge Jesus li auspicava, ma l'allenatore sapeva che il budget era limitato.

    L’Al-Hilal, rivale per il titolo, non aveva tali vincoli e ha ingaggiato Benzema dall’Al-Ittihad: un colpo a sorpresa che, secondo i media, ha mandato su tutte le Ronaldo. Convinto del fatto che i rivali potessero godere di privilegi, il capitano dell’Al-Nassr ha indetto uno sciopero, saltando due gare della SPL contro Al-Riyadh e Al-Ittihad.

    La lega ha mal digerito che Cristiano Ronaldo mettesse in discussione l’integrità del calcio saudita. “La Saudi Pro League si basa su un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente con le stesse regole”, ha dichiarato un portavoce.

    Ogni società ha il proprio consiglio di amministrazione, i propri dirigenti e la propria guida tecnica. Le decisioni su ingaggi, spese e strategie restano di sua competenza, dentro un quadro finanziario che tutela sostenibilità ed equilibrio competitivo. Questo quadro vale per tutti.

    Cristiano si è impegnato con l’Al Nassr sin dal suo arrivo e ha contribuito alla crescita del club. Come ogni atleta d’élite, vuole vincere, ma nessuna persona, per quanto importante, può influenzare decisioni al di fuori della propria società.

    Le recenti operazioni di mercato lo dimostrano: un club si è rafforzato in modo mirato, un altro ha scelto un approccio diverso. Sono decisioni dei club, prese dentro i parametri finanziari approvati.

    La competitività del campionato parla da sé: con pochi punti a separare le prime quattro, il titolo è ancora aperto. Questo equilibrio dimostra che il sistema funziona".

    Non è chiaro se la nota della SPL abbia influito sul suo ritorno in campo. Ronaldo non ha mai spiegato perché abbia interrotto il suo sciopero il 14 febbraio, né perché lo avesse iniziato.

    La sua assenza aveva rappresentato un danno d’immagine per la SPL, ma la fine del boicottaggio non ha spento le polemiche su di lui.

  • FBL-KSA-NASSR-AHLIAFP

    "CHI STIAMO INSEGUENDO?"

    Mentre l'Al-Nassr proseguiva la sua corsa al titolo, alcuni rivali hanno denunciato un trattamento arbitrale di favore.

    Dopo il pareggio per 1-1 dell'Al-Ahli, terzo in classifica, contro l'Al-Fayha del 7 aprile, Ivan Toney ha protestato per due rigori “evidenti” non concessi. Interrogato su chi potesse beneficiare di tali decisioni, il capocannoniere della SPL ha risposto: “Sappiamo chi. Chi stiamo inseguendo?.. Se volete che vada più a fondo, posso farlo, potrebbe mettermi nei guai ma sono un uomo che dice le cose come stanno".

    Più tardi, sui social, Toney ha aggiunto: "È chiaro cosa sta influenzando la situazione". Il compagno Galeno è stato ancora più diretto, sostenendo che la SPL potrebbe già "consegnare subito il trofeo all'Al-Nassr. Vogliono eliminarci dal campionato con ogni mezzo. Vogliono dare il trofeo a un solo giocatore. È una mancanza di rispetto per il nostro club".

    Cristiano Ronaldo non si è lasciato impressionare dalle accuse di favori arbitrali.

    "Sono stato il primo a venire in questo campionato e gli altri sono qui grazie a me, quindi dovrebbero rispettare, il progetto e gli arbitri, che sono esseri umani e commettono errori", ha dichiarato Ronaldo al suo ex compagno allo United Rio Ferdinand.

    "Quindi la SPL dovrebbe convocare un vertice e fissare regole chiare, altrimenti il campionato non crescerà."

    Ronaldo ha ribadito un tema già sollevato prima del boicottaggio: secondo lui è l’Al-Nassr, non l’Al-Ahli né alcun altro rivale, a subire pressioni esterne.

    "Sappiamo che dobbiamo lottare di più in campo perché altri club hanno potere fuori dal campo. Questa è la verità", ha concluso.

    "Ma non voglio parlarne ora. Ne parlerò a fine stagione e dirò molte altre cose perché sono rimasto in silenzio per molte settimane".

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  • TOPSHOT-FBL-KSA-AFC-CHAMPIONS LEAGUE-AL-NASSR-GAMBA OSAKA-FINALAFP

    IL RISCHIO DI CROLLARE SOTTO PRESSIONE

    Da vero Cristiano Ronaldo, ha risposto alle accuse dell'Al-Ahli segnando nella cruciale vittoria per 2-0 contro Toney e compagni a fine aprile. Tuttavia, una sorprendente sconfitta per 3-1 contro l'Al-Qadsiah di Brendan Rodgers ha permesso all'Al-Hilal di avvicinarsi.

    Nello scontro diretto della scorsa settimana, un vittoria avrebbe dato all'Al-Nassr un vantaggio inattaccabile in vetta, ma a pochi secondi dal trionfo un autogol di Bento ha permesso all'Al-Hilal di pareggiare e di restare dunque in corsa. Ronaldo, già sostituito, ha mostrato un sorriso amaro in panchina, mentre i tifosi temevano di vedere sfumare un altro titolo.

    Come spiega Haytham Elhalmoush, vicedirettore di GOALArabia, "In realtà nessuno credeva che l'Al-Nassr avrebbe vinto. Avevano una reputazione simile a Inter, Atletico Madrid o Arsenal prima di vincere il titolo: una grande squadra con molti tifosi, ma abituata a fallire all'ultimo ostacolo in Saudi Pro League. In molti credevano che l'arrivo di Ronaldo avrebbe cambiato tutto, ma non è stato così.

    Non hanno vinto né il campionato né la coppa né la Champions asiatica, pur potendo contare su Ronaldo, Sadio Mané, Marcelo Brozović e altri big arrivati dopo di lui, oltre a bravi giocatori sauditi. Alla fine è emerso il carattere della squadra: non ha retto la pressione nei momenti decisivi".

    La sensazione che l'Al-Nassr stesse per cedere ancora una volta sotto pressione si è intensificata dopo la sconfitta a sorpresa contro il Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League Two (l'equivalente asiatico dell'Europa League) di sabato scorso.

    A quel punto nemmeno Ronaldo sorrideva più: il 41enne ha attraversato il tunnel a fine gara, evitando di ritirare la medaglia di secondo classificato con i compagni. Era all’Al-Nassr da abbastanza tempo da sapere di non aver ancora cambiato la fama del club come la “squadra che crolla nei momenti decisivi” del calcio saudita.

  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Il lavoro è fatto

    In un clima di tensione e scetticismo, l’Al-Nassr è sceso in campo giovedì sera nell'ultima giornata di SPL contro il Damac. Una vittoria sarebbe valsa il titolo, e i padroni di casa l’hanno ottenuta.

    Mané ha aperto le marcature, Coman ha raddoppiato con un tiro dal limite. Gli ospiti hanno accorciato su rigore, ma poi Cristiano Ronaldo si è preso la scena.

    Il portoghese ha prima battuto una punizione velenosa che si è infilata all’angolo basso destro, poi ha chiuso i conti con un tiro ravvicinato a nove minuti dalla fine, consegnando ad Al-Nassr vittoria e titolo.

    Dopo il secondo goal si è commosso: la missione, seppur in ritardo, era compiuta. A tre anni dal suo arrivo ha finalmente vinto un trofeo “importante” e, uscito tra gli applausi, ha lasciato il campo poco prima del fischio finale.

    Molti osservatori sono rimasti sorpresi dalle sue lacrime, ma anche se il trionfo in SPL può contare poco per il calcio globale, per lui valeva tutto.

    "Molti si chiedevano se a Ronaldo importasse davvero dell'Al-Nassr e del suo lascito in Arabia Saudita o solo di sé e dei suoi guadagni - spiega Elhalmoush - Ma lo avevamo già visto piangere dopo sconfitte importanti: gli stanno davvero a cuore club e tifosi. Si è coinvolto più del previsto, ora è comproprietario della squadra e apprezza la cultura saudita.

    Ha ancora obiettivi personali, come raggiungere i 1.000 goal o giocare in prima squadra con il figlio, cosa ormai vicina visto che Cristiano Junior potrebbe entrare nella rosa della prima squadra dell'Al-Nassr quest'estate. Sentiva la pressione di dover vincere come simbolo della rivoluzione calcistica saudita.

    Ma, in fondo, è un campione incredibilmente competitivo e un professionista che vuole solo vincere.

    Per questo molti neutrali facevano il tifo per lui, perché se lo meritava, per la passione e l’impegno mostrati in un campionato ben al di sotto del suo livello prima del suo arrivo. Anche se non sei un suo fan, vederlo piangere dopo la partita dice tutto su di lui".


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