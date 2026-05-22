Visto il calo di forma dell'Al-Nassr, Ronaldo si aspettava nuovi acquisti nel corso del mercato invernale. Anche Jorge Jesus li auspicava, ma l'allenatore sapeva che il budget era limitato.

L’Al-Hilal, rivale per il titolo, non aveva tali vincoli e ha ingaggiato Benzema dall’Al-Ittihad: un colpo a sorpresa che, secondo i media, ha mandato su tutte le Ronaldo. Convinto del fatto che i rivali potessero godere di privilegi, il capitano dell’Al-Nassr ha indetto uno sciopero, saltando due gare della SPL contro Al-Riyadh e Al-Ittihad.

La lega ha mal digerito che Cristiano Ronaldo mettesse in discussione l’integrità del calcio saudita. “La Saudi Pro League si basa su un principio semplice: ogni club opera in modo indipendente con le stesse regole”, ha dichiarato un portavoce.

Ogni società ha il proprio consiglio di amministrazione, i propri dirigenti e la propria guida tecnica. Le decisioni su ingaggi, spese e strategie restano di sua competenza, dentro un quadro finanziario che tutela sostenibilità ed equilibrio competitivo. Questo quadro vale per tutti.

Cristiano si è impegnato con l’Al Nassr sin dal suo arrivo e ha contribuito alla crescita del club. Come ogni atleta d’élite, vuole vincere, ma nessuna persona, per quanto importante, può influenzare decisioni al di fuori della propria società.

Le recenti operazioni di mercato lo dimostrano: un club si è rafforzato in modo mirato, un altro ha scelto un approccio diverso. Sono decisioni dei club, prese dentro i parametri finanziari approvati.

La competitività del campionato parla da sé: con pochi punti a separare le prime quattro, il titolo è ancora aperto. Questo equilibrio dimostra che il sistema funziona".

Non è chiaro se la nota della SPL abbia influito sul suo ritorno in campo. Ronaldo non ha mai spiegato perché abbia interrotto il suo sciopero il 14 febbraio, né perché lo avesse iniziato.

La sua assenza aveva rappresentato un danno d’immagine per la SPL, ma la fine del boicottaggio non ha spento le polemiche su di lui.