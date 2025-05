Dalla Coppa Italia alla FA Cup: quanto vale vincere la coppa nazionale, le cifre garantite dai montepremi dei tornei in Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna

Il confronto tra le principali competizioni in Europa e i premi garantiti nei tornei nazionali di Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna.

Quali sono i premi vittoria Coppa Italia? E quanto vale alzare il trofeo legato alla coppa nazionale per una squadra italiana rispetto a un club di un altro dei top cinque campionati europei? Mentre la stagione 2024/25 va verso la sua conclusione, si avvicina anche il tempo delle varie finali delle coppe nazionali.

C’è chi anzi ha già giocato, come la Spagna, che ha visto il Barcellona alzare la Coppa del Re in un Clasico risolto ai supplementare contro il Real Madrid, mentre nelle altre nazioni, a partire dall’Italia stasera con la finale tra Milan e Bologna, il trofeo deve essere ancora messo in palio.

Guardando alle sfide da un punto di vista economico, emergono tuttavia dati molto diversi per quanto riguarda il montepremi complessivo e anche il guadagno per il club vincitore.

Ma quanto vale quindi sollevare al cielo il trofeo? Risposta breve: non molto, ma dipende da Paese a Paese. Le coppe nazionali, in proporzione ad altre competizioni, non sono sicuramente tra le più remunerative, ma possono contribuire a “salvare”, quantomeno in parte, la stagione di un club e a regalare una gioia ai tifosi.