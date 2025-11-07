Dalla convocazione con l'Italia al derby, Casadei ritrova Spalletti: "Ma in campo niente amici"

Spalletti, del resto, ha sempre tenuto in particolare considerazione Casadei. Sin dai tempi in cui l'attuale giocatore del Torino faticava a trovare spazio al Chelsea, venendo prestato prima al Reading e poi al Leicester, sempre in Championship.

"Noi non possiamo fare a meno del giocatore giovane nel pensare a una nazionale forte - diceva l'ex ct a febbraio - L'energia, la voglia, il sogno dei giovani diventa fondamentale per noi. Mi fa piacere che siano tornati in Serie A giocatori come Casadei e Ndour, che sono calciatori importanti. Sono curioso di vedere Daniel Maldini all'Atalanta. C'è necessità di andare a trovare un ricambio. Il calciatore esperto è vero che ti dà qualcosa in più, ma se ne hai troppi rischi di vederti invecchiare la squadra tutta insieme e devi rincorrere i tempi per ricreare l'equilibrio".

Già nell'ottobre del 2024 Spalletti si era recato ad assistere a una partita dell'Under 21 azzurra contro l'Irlanda e aveva parlato così di Casadei: "Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico, ha struttura, gamba. È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo".