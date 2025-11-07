Dalla convocazione con l'Italia al derby, Casadei ritrova Spalletti: "Ma in campo niente amici"

Cesare Casadei è arrivato al Torino a gennaio in un modo un po' strano, con quella famosa serie di sorpassi e controsorpassi con la Lazio. Ma oggi pare che indossi la maglia granata già da diversi anni.
L'ex centrocampista di Inter, Chelsea e Leicester è un titolare inamovibile di Marco Baroni, addirittura più del compagno di reparto Asllani. Ma era un titolare inamovibile anche per Paolo Vanoli nella seconda parte della scorsa stagione. Tanto da guadagnarsi le attenzioni perfino di Luciano Spalletti. Ovvero l'attuale allenatore della Juventus. Il che rappresenta una delle curiosità alla vigilia del primo derby stagionale.
Casadei e Spalletti non hanno mai lavorato assieme a livello di club. Non ancora, almeno. Ma in Nazionale sì, ed è stato uno dei momenti più felici dell'ancora giovanissima carriera dell'ex gioiello nerazzurro.