Dalla Champions League al Leganes: perché Haller ha scelto di lasciare il Dortmund

Il suo passaggio in prestito al Leganes è stato sorprendente: Haller vuole dare un nuovo slancio alla sua carriera. Da qui l’arrivederci al Dortmund.

Dal Borussia Dortmund al Leganes, dal palcoscenico della Champions League a una neopromossa in Liga che ha come obiettivo quello di mantenere la categoria.

Il passaggio di Sébastien Haller in prestito al Leganes, divenuto ufficiale nelle ultimissime ore della sessione estiva di trattative, ha tutte le credenziali per essere considerato come uno dei trasferimenti più clamorosi di questa sessione di calciomercato.

Solo pochi mesi fa l’attaccante è sceso in campo nei minuti conclusivi della finale di Champions League persa dal Dortmund contro il Real Madrid, oggi invece si ritrova a giocare per una squadra che lotta per la salvezza in Liga.

Ma cosa ha spinto Haller a fare questa scelta?