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Gasperini Atalanta RomaGOAL
Stefano Silvestri

Dall'Atalanta all'Atalanta, Gasperini e la Roma a un bivio: tra tensione e commozione, si decide la corsa alla Champions League

Serie A
Roma vs Atalanta
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I giallorossi continuano a essere scossi da troppe turbolenze interne. E intanto proprio la Dea rischia di imprimere una svolta alla stagione del grande ex, quasi in lacrime in conferenza.

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Tra tensioni e polemiche, botte e risposte, quasi ci si dimentica che di mezzo c'è anche una partita di calcio. E che partita: Roma contro Atalanta, la sfida del cuore di Gian Piero Gasperini, ma mica solo questo.

Il terzo anticipo del sabato (via alle 20.45) mette di fronte la sesta e la settima del campionato: la Roma ha 57 punti, l'Atalanta 53. Come a dire che, in caso di successo all'Olimpico come già accaduto un anno fa, la Dea si porterebbe a meno uno dai rivali.

Lato Roma, non sarà una partita decisiva nel vero senso del termine. Del resto andranno in scena altre cinque giornate di campionato dopo questa. Solo che, da un certo punto di vista, è come se lo fosse.

  • PROPRIO L'ATALANTA

    Ironico, da questo punto di vista, è il fatto che proprio l'Atalanta si stagli sulla strada della Roma. E soprattutto di Gasperini, l'allenatore con il quale nell'ultimo decennio è entrata stabilmente a far parte del tavolo delle grandi d'Italia e d'Europa.

    Il Gasp è arrivato nell'estate del 2016, proveniente dal Genoa. Ha iniziato in maniera traballante, è stato vicino all'esonero, ma è rimasto. Una sliding door determinante, con tutto quel che è accaduto in seguito: la prima, storica qualificazione alla Champions League, le semifinali sfiorate nel 2020, la lotta per lo Scudetto, il trionfo di Dublino, più le finali di Coppa Italia. E tanto, tanto altro. Compreso un gioco unico nel suo genere.

    "Sono andato via dall'Atalanta con un anno di contratto e con un club che voleva assolutamente allungarmelo - ha detto il tecnico della Roma nella conferenza stampa della vigilia - ma io consideravo il ciclo chiuso, considerando che più di quello non avrei potuto più fare. Dissi da mesi che non avrei rinnovato. A Roma sono venuto perché ho visto una possibilità straordinaria e sono contento della scelta. È stata una storia di 9 anni, così come lo è stata di 8 a Genova: evidentemente non sono una persona così brutta... Ovvio che poi possono esserci punti di vista diversi, ma sempre nei limiti. Succede anche tra marito e moglie… Quando si sta insieme tanti anni… Si tirano fuori episodi negativi, ma quelli positivi? Quanti ne sono?".

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  • LA COMMOZIONE IN CONFERENZA

    Che il legame tra Gasperini e l'Atalanta sia stato fortissimo e pure questo unico nel suo genere, è testimoniato anche dalla commozione che venerdì ha impedito all'allenatore di chiudere normalmente la classica conferenza stampa della vigilia.

    "Cosa prenderei del progetto Atalanta? A Roma c'è tutto per far bene, seppur con altre caratteristiche. A Bergamo ambiente compatto, lavoro della società straordinario, tifoseria unita e ciò ha creato un clima ideale per costruire una squadra forte per anni, valorizzando tanti giovani e rendendo questa società ricchissima insieme ai ricavi Champions".

    "Talenti ma anche gente come i Gomez, gli Ilicic, i Toloi, i Kolasinac: c'è un nucleo molto forte andato avanti per anni, poi sostituito e integrato dagli Ederson, Lookman, Scamacca, De Ketelaere, Djimsiti. Non solo ragazzini, proprio una squadra forte che poteva cambiare con gli introiti derivanti dalla capacità di vendere e reinvestire: per 9 anni ha giocato in Europa facendo utili, questa è stata l'anomalia straordinaria. Non solo per merito mio, ma molto per merito di un club straordinario con cui si è creata questa sintonia. Poi un po' questa sintonia si è spenta, anche perché non c'era più il suo 'papà' a cui ero molto legato…".

    A quel punto la voce di Gasperini si è rotta, tanto che il tecnico non è più riuscito a proseguire il discorso, alzandosi e abbandonando la sala stampa senza dire una parola.

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  • Gasperini Ranieri RomaGetty Images

    LE TURBOLENZE CON RANIERI

    Il "nemico" da affrontare, oltre all'Atalanta in campo, è però anche interno. Da settimane la Roma è scossa dalla diatriba tra Gasperini e la società, con particolare riferimento a Claudio Ranieri. Una diatriba venuta alla luce in maniera totale negli ultimi giorni, con tanto di botta e risposta tra i due.

    "C'è stata questa intervista di venerdì scorso - ha detto ancora Gasperini in conferenza - che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c'è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua".

    "Da quel momento in poi - ha proseguito il tecnico giallorosso - mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico. C'erano 60mila persone, ce ne saranno magari altrettanti o forse anche di più sabato, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance per poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio".

  • GIORNATA DECISIVA?

    In tutto questo, tra momenti di tensione e commozione, c'è il campo. E il campo dice che la Roma stasera, potrebbe già trovarsi di fronte a una sorta di bivio stagionale.

    Il Como ha perso anche al Mapei Stadium contro il Sassuolo, e questa per la Roma ha rappresentato una splendida notizia. Il problema, semmai, è un altro: una Juventus che ha ricominciato a volare.

    Da quel goal di Gatti all'Olimpico, storia di un mese e mezzo fa circa, è come se fosse iniziato un altro campionato: i bianconeri hanno ripreso vigore proprio a un passo dal baratro, i giallorossi hanno ceduto quasi di schianto. E i ruoli si sono ribaltati: ora è la Juve la grande favorita per il quarto posto, con un occhio addirittura al terzo occupato dal Milan.

    Mettete caso che la Roma perda contro l'Atalanta e, 24 ore più tardi, la Juventus batta il Bologna: sarebbe lo scenario peggiore possibile per la squadra di Gasperini, che si ritroverebbe a -6 da quella di Spalletti e vedrebbe quasi compromesse le proprie chances di andare in Champions League.

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