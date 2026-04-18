Dall'Atalanta all'Atalanta, Gasperini e la Roma a un bivio: tra tensione e commozione, si decide la corsa alla Champions League

Ironico, da questo punto di vista, è il fatto che proprio l'Atalanta si stagli sulla strada della Roma. E soprattutto di Gasperini, l'allenatore con il quale nell'ultimo decennio è entrata stabilmente a far parte del tavolo delle grandi d'Italia e d'Europa.

Il Gasp è arrivato nell'estate del 2016, proveniente dal Genoa. Ha iniziato in maniera traballante, è stato vicino all'esonero, ma è rimasto. Una sliding door determinante, con tutto quel che è accaduto in seguito: la prima, storica qualificazione alla Champions League, le semifinali sfiorate nel 2020, la lotta per lo Scudetto, il trionfo di Dublino, più le finali di Coppa Italia. E tanto, tanto altro. Compreso un gioco unico nel suo genere.

"Sono andato via dall'Atalanta con un anno di contratto e con un club che voleva assolutamente allungarmelo - ha detto il tecnico della Roma nella conferenza stampa della vigilia - ma io consideravo il ciclo chiuso, considerando che più di quello non avrei potuto più fare. Dissi da mesi che non avrei rinnovato. A Roma sono venuto perché ho visto una possibilità straordinaria e sono contento della scelta. È stata una storia di 9 anni, così come lo è stata di 8 a Genova: evidentemente non sono una persona così brutta... Ovvio che poi possono esserci punti di vista diversi, ma sempre nei limiti. Succede anche tra marito e moglie… Quando si sta insieme tanti anni… Si tirano fuori episodi negativi, ma quelli positivi? Quanti ne sono?".