Dall'Atalanta all'Atalanta, Gasperini e la Roma a un bivio: tra tensione e commozione, si decide la corsa alla Champions League

Il "nemico" da affrontare, oltre all'Atalanta in campo, è però anche interno. Da settimane la Roma è scossa dalla diatriba tra Gasperini e la società, con particolare riferimento a Claudio Ranieri. Una diatriba venuta alla luce in maniera totale negli ultimi giorni, con tanto di botta e risposta tra i due.
"C'è stata questa intervista di venerdì scorso - ha detto ancora Gasperini in conferenza - che ha creato tutta questa situazione in questa settimana. Per me è stata veramente una sorpresa incredibile, perché non c'è stato mai, dico mai, un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che facevamo magari con altra gente, oppure nei rapporti tra noi due. Quindi è stata una cosa veramente inaspettata. E dico che in tanti mesi non avevo mai avuto questa sensazione, questi toni da parte sua".
"Da quel momento in poi - ha proseguito il tecnico giallorosso - mi sono solamente preoccupato, primo di non rispondere, secondo di cercare di, anche se involontariamente sono coinvolto, non creare nessun tipo di danno, nessun tipo di difficoltà alla squadra, principalmente, e anche nel rispetto del pubblico. C'erano 60mila persone, ce ne saranno magari altrettanti o forse anche di più sabato, che vengono allo stadio per vedere la partita, una partita importante, di livello, dove noi abbiamo ancora delle chance per poterci giocare. E credo che la cosa importante sia questa. E quindi gradirei veramente che parlassimo di questo, anche perché non sono intervenuto durante tutta la settimana, non è arrivato da tutti, avrei voluto cercare di impedire tutto questo, ma è stato impossibile da parte mia. E quindi da oggi vorrei veramente che parlassimo di calcio".