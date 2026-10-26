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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Dall’ablazione al ritorno show: McTominay è l'anima del Napoli, il tandem con De Bruyne regista funziona

Serie A
Napoli
S. McTominay

Lo scozzese si è ripreso alla grande gli azzurri, con due doppiette pesanti contro Bodo e Roma. E inizia a funzionare bene il tandem con l’ex City, nelle vesti di registra.

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Scott McTominay è tornato e a Napoli si vede. Il centrocampista scozzese si è rapidamente ripreso dal piccolo problema al cuore e, adesso, il suo rendimento è trascinante per gli azzurri.  Due doppiette, contro Bodo-Glimt e Roma, per regalare ad Allegri punti fondamentali, ma non solo. 

Con lo scozzese di nuovo sul rettangolo verde, il Napoli ha ritrovato inserimenti, fisicità, aggressione della profondità: elementi che, nel mese di assenza dell’ex United erano tremendamente mancati sotto il Vesuvio.

E, fra le buone notizie per Allegri, c’è una convivenza fra lui e De Bruyne che non è mai apparsa tanto efficace. 


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  • DALL’ABLAZIONE AL RITORNO IN CAMPO

    La stagione di Scott McTominay è stata, inevitabilmente, condizionata da l delicato problema di salute che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento di ablazione al cuore. Per lui è arrivatouno stop di oltre un mese, in cui è rimasto lontano dai campi da gioco per completare il necessario percorso di recupero. Il suo rientro, in realtà, è stato anticipato rispetto alle tabelle di marcia più prudenti, dimostrando non solo una straordinaria tenuta fisica, ma anche la sua centralità emotiva all'interno dello spogliatoio azzurro.

  • I NUMERI DI MCTOMINAY AL RIENTRO

    Da quando ha ritrovato l’idoneità sportiva, McTominay ha giocato 209 minuti in Serie A e 150 in Champions, segnando 4 reti. Una media di un centro ogni 89 giri d’orologio: basta solo questo per definire la sua importanza e il suo peso tattico, tecnico e mentale all’interno dello scacchiere allegriano.

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  • UN ALTRO NAPOLI CON MCTOMINAY

    Con McTominay dentro, peraltro, il Napoli è pericolosissimo di testa. I timbri contro Bodo e Roma hanno ritoccato verso l’altro il suo incredibile score a 11 reti totali di testa da quando gioca in Italia, confermandolo come il centrocampista più letale d'Europa nel gioco aereo. Quest’aspetto, specie in una visione tattica come quella di Allegri, fatta di palloni alti spesso messi nelle aree avversarie, è davvero determinante.

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  • LA CONVIVENZA CON DE BRUYNE

    A essersi sbloccato, poi, sembra esserci l’aspetto legato alla convivenza fra lui e Kevin De Bruyne. Sin dall’arrivo del belga a Napoli, spesso hanno finito a volte per pestarsi i piedi, vista la vicinanza geografica in campo. Lo spostamento dell’ex City da mezzala a registra, orchestrato da Allegri, permette a De Bruyne di dettare i tempi della manovra e inventa recorridoi di passaggio visionari. Molti di questi proprio per lo scozzese, sembra bravissimo a sfruttare gli spazi creati attirando le marcature e liberando la corsia centrale per i suoi inserimenti devastanti. Questa combinazione può essere devastante, regalando un’arma fondamentale al Napoli. 

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