Dall’ablazione al ritorno show: McTominay è l'anima del Napoli, il tandem con De Bruyne regista funziona

Scott McTominay è tornato e a Napoli si vede. Il centrocampista scozzese si è rapidamente ripreso dal piccolo problema al cuore e, adesso, il suo rendimento è trascinante per gli azzurri. Due doppiette, contro Bodo-Glimt e Roma, per regalare ad Allegri punti fondamentali, ma non solo.
Con lo scozzese di nuovo sul rettangolo verde, il Napoli ha ritrovato inserimenti, fisicità, aggressione della profondità: elementi che, nel mese di assenza dell’ex United erano tremendamente mancati sotto il Vesuvio.
E, fra le buone notizie per Allegri, c’è una convivenza fra lui e De Bruyne che non è mai apparsa tanto efficace.
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