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Bosnia and Herzegovina v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gambino

Dal Wisconsin alla sfida contro gli Stati Uniti ai Mondiali: la storia di Esmir Bajraktarevic, il talento bosniaco made in USA

Coppa del Mondo
USA vs Bosnia ed Erzegovina
USA
Bosnia ed Erzegovina
E. Bajraktarevic

Per Esmir Bajraktarevic Stati Uniti-Bosnia non è una sfida come le altre: nato in Wisconsin, cresciuto negli States, ha giocato con la Nazionale a stelle e strisce nel 2024 in una gara amichevole, prima di optare per la patria dei suoi genitori, rifugiati bosniaci di Srebrenica.

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Stati Uniti-Bosnia è la sua partita, il suo derby, la sfida tra il suo paese natale e le sue radici.

Nonostante sia nato ad Appleton, nel Wisconsin, sia cresciuto negli Stati Uniti ed arrivato a indossare la maglia della Nazionale a stelle e strisce in occasione dell'amichevole contro la Slovenia di inizio 2024, Esmir Bajraktarevic ha sempre detto di non aver mai avuto dubbi: il suo sogno, sin da piccolo, era quello di difendere la bandiera della Bosnia, la patria dei suoi genitori, costretti a fuggire dopo la guerra e a ricostruirsi una vita negli States nell'ambito di un programma per rifugiati.

  • I GENITORI FUGGITI DALLA GUERRA

    I genitori di Esmir sono entrambi bosniaci: papà Elmir e mamma Emma, dopo lo scoppio della guerra nel 1992, sono stati costretti a lasciare la loro terra, fuggendo senza meta per due anni, prima di approdare in Svizzera. Nel 2001 l'arrivo negli Stati Uniti, nell'ambito di un programma per rifugiati, dove la famiglia Bajraktarevic si è allargata: e dopo Osman e Elma nel 2005 è nato Esmir, terzogenito della coppia.

    "La guerra è stata terribile. I miei genitori hanno perso molti familiari. È una tragedia. Srebrenica è qualcosa che non dimenticherò mai. Fa parte di me e di ciò che sono. Ce l'ho nel sangue. È una parte fondamentale di me".




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  • IL "MILWAUKEE MESSI"

    Dopo un paio di provini con i Minnesota United e i Chicago Fire, Bajraktarevic è approdato nel 2021 nell'Academy dei New England Revolution, mettendosi rapidamente in evidenza e arrivando a debuttare in prima squadra nel maggio del 2022. Il 2024 è l'anno del boom: con Caleb Porter diventa titolare inamovibile, attirando l'interesse di diversi club europei e guadagnando il nickname di "Milwaukee Messi", affibbiatogli dall'allora compagno di squadra Henry Kessler.

    A spuntarla è il PSV, che nel gennaio del 2025 investe 5,5 milioni di euro per portarlo in Europa.


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  • IL DEBUTTO CON GLI STATI UNITI NEL 2024



    Dopo aver giocato con l'Under 19 e l'Under 23, Bajraktarevic a gennaio del 2024 viene convocato dal ct Gregg Berhalter, debuttando con la Nazionale maggiore degli Stati Uniti in un'amichevole contro la Slovenia in Texas, in quella che resta la sua unica partita con gli Yanks.

    "Sono nato e cresciuto qui", ha spiegato Esmir a "The Blazing Musket" poche settimane dopo. "L'inglese è probabilmente la mia prima lingua. Sono immerso in questo ambiente e tutti i miei amici sono americani, quindi è ovviamente fantastico crescere qui e ne sono davvero grato. La mia famiglia si è costruita una nuova vita qui, quindi sono molto orgoglioso di essere americano oltre che bosniaco".

  • "SONO BOSNIACO, MAI AVUTO DUBBI"

    Nell'estate del 2024 per Esmir arriva il momento tanto atteso: la chiamata della Nazionale maggiore bosniaca. La scelta è presto fatta:

    "Per me la decisione è stata molto semplice, sono molto orgoglioso delle mie origini. È stato solo un percorso che ha richiesto un po’ di tempo - ha raccontato a The Blazing Musket nell'autunno 2024 - Per quanto mi riguarda non c’è mai stato alcun dubbio. Quando mi chiedono da dove vengo, rispondo che ovviamente sono bosniaco. Quindi è una parte importantissima di me. Sono cresciuto in una famiglia bosniaca. Parlo bosniaco con i miei genitori tutti i giorni. È il mio sangue, sono le mie radici. Ne sono molto orgoglioso:.

    Bajraktarevic debutta in UEFA Nations League contro l'Olanda, subentrando nella ripresa a Huseinbasic e servendo subito un assist a Dzeko. Da lì in avanti è diventato una delle armi offensive della nazionale bosniaca, diventando un eroe in patria con il rigore che ha sancito la qualificazione della Bosnia ai Mondiali 2026 e l'eliminazione dell'Italia.


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  • ORA SFIDA GLI USA AI MONDIALI

    Nella notte tra mercoledi e giovedi Bajraktarevic, con la sua Bosnia, sfiderà proprio gli Stati Uniti nei sedicesimi di finale dei Mondiali. Un incrocio emozionante per il classe 2005, che dovrebbe partire dal primo minuto nel 4-4-2 super offensivo di Barbarez.

    "Non l'ho sentito - ha ammesso Sergino Dest, suo compagno di squadra nel PSV - È un ottimo calciatore, un giocatore tecnico. Ha dovuto scegliere tra gli USA e la Bosnia: ha scelto l'altra squadra, ma speriamo che mercoledi possa pentirsene".

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