Stati Uniti-Bosnia è la sua partita, il suo derby, la sfida tra il suo paese natale e le sue radici.
Nonostante sia nato ad Appleton, nel Wisconsin, sia cresciuto negli Stati Uniti ed arrivato a indossare la maglia della Nazionale a stelle e strisce in occasione dell'amichevole contro la Slovenia di inizio 2024, Esmir Bajraktarevic ha sempre detto di non aver mai avuto dubbi: il suo sogno, sin da piccolo, era quello di difendere la bandiera della Bosnia, la patria dei suoi genitori, costretti a fuggire dopo la guerra e a ricostruirsi una vita negli States nell'ambito di un programma per rifugiati.