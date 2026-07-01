I genitori di Esmir sono entrambi bosniaci: papà Elmir e mamma Emma, dopo lo scoppio della guerra nel 1992, sono stati costretti a lasciare la loro terra, fuggendo senza meta per due anni, prima di approdare in Svizzera. Nel 2001 l'arrivo negli Stati Uniti, nell'ambito di un programma per rifugiati, dove la famiglia Bajraktarevic si è allargata: e dopo Osman e Elma nel 2005 è nato Esmir, terzogenito della coppia.

"La guerra è stata terribile. I miei genitori hanno perso molti familiari. È una tragedia. Srebrenica è qualcosa che non dimenticherò mai. Fa parte di me e di ciò che sono. Ce l'ho nel sangue. È una parte fondamentale di me".











