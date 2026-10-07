Dal ritorno tardivo di Lucumì e Nico González al recupero di Alajbegovic: Spalletti studia le mosse per Cagliari

La Juve e Luciano Spalletti fanno la conta dei presenti in vista del match contro il Cagliari. Il match contro i sardi sarà molto importante per i bianconeri, che però sono alle prese con una convulsa situazione legata ai rientri dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e ai tanti infortunati presenti nella rosa.
I numerosi problemi fisici che hanno costretto ai box i vari Yildiz, Locatelli, Thuram, Boga, Ekhtaor e Grabara impongono parecchia attenzione, anche in vista di un ottobre denso di impegni per la Juve.