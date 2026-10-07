Dal ritorno tardivo di Lucumì e Nico González al recupero di Alajbegovic: Spalletti studia le mosse per Cagliari

Chi, invece, sarà certo del posto sono McKennie e Kolo Muani. Lo statunitense non è stato chiamato dalla nazionale di Pochettino e, quindi, è rimasto a Torino a lavorare con la squadra. Stessa cosa dicasi per Randal Kolo Muani, che guiderà l’attacco bianconero nel match dell’Unipol Domus.



