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Matteo Occhiuto

Dal ritorno tardivo di Lucumì e Nico González al recupero di Alajbegovic: Spalletti studia le mosse per Cagliari

Serie A
Cagliari vs Juventus
Juventus
Cagliari

Il bosniaco ha svolto gli esami dopo i problemi con la Bosnia: lesioni escluse. Il difensore inglese può essere titolare in Sardegna: il punto sui bianconeri.

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La Juve e Luciano Spalletti fanno la conta dei presenti in vista del match contro il Cagliari. Il match contro i sardi sarà molto importante per i bianconeri, che però sono alle prese con una convulsa situazione legata ai rientri dei giocatori impegnati con le rispettive Nazionali e ai tanti infortunati presenti nella rosa.

I numerosi problemi fisici che hanno costretto ai box i vari Yildiz, Locatelli, Thuram, Boga, Ekhtaor e Grabara impongono parecchia attenzione, anche in vista di un ottobre denso di impegni per la Juve.

  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    LUCUMÍ E NICO GONZALEZ GLI ULTIMI A TORNARE

    Partiamo dai rientri. La Continassa a breve riabbraccerà tutti gli juventini: gli ultimi a rimettere piede alla Continassa saranno, come da copione, i sudamericani. Jhon Lucumí e Nico González sono attesi a Torino nella giornata di domani, dopo aver esaurito gli impegni con le rispettive nazionali. Per questo, però, potrebbero iniziare dalla panchina la sfida al Cagliari, anche in vista dell’impegno in Europa League di giovedì.

  • Kelly JuventusGetty Images

    KELLY DALL’INIZIO

    Chi potrebbe essere della sfida, proprio al posto di Lucumì, è Lloyd Kelly. La sua candidatura, al fianco di Bremer e Kalulu, è in risalita, con Spalletti che potrebbe puntare sull’inglese, apparso in netta crescita nelle ultime uscite. Dalla panchina, invece, Federico Gatti, che per caratteristiche è visto più come il ricambio di Bremer. 


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  • ALAJBEGOVIC OK

    Le notizie migliori per Spalletti, però, sono arrivate dal fronte Kerim Alajbegović. Il talentuoso classe 2007, rientrato anzitempo dagli impegni con la Bosnia a causa di un fastidio alla coscia destra che aveva messo in allarme l'ambiente, ha svolto esami medici. I test hanno escluso lesioni confermando che si trattava solo di forti crampi: il fantasista sarà regolarmente a disposizione per la gara in Sardegna. 


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  • McKennie JuventusGetty Images

    MCKENNIE E KOLO I PIÙ FRESCHI

    Chi, invece, sarà certo del posto sono McKennie e Kolo Muani. Lo statunitense non è stato chiamato dalla nazionale di Pochettino e, quindi, è rimasto a Torino a lavorare con la squadra. Stessa cosa dicasi per Randal Kolo Muani, che guiderà l’attacco bianconero nel match dell’Unipol Domus. 


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